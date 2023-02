Endlich Frühling in Hamburg! Rund um die Osterfeiertage sind viele Sonnenstunden und (einigermaßen) erträgliche Temperaturen angesagt. Höchste Zeit für das erste Eis des Jahres! Aber wo? Die MOPO hat als Anregung eine kleine Auswahl an Eisläden zusammen gestellt, bei denen sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt.

Die Pioniere: Die „Eisliebe“ in Ottensen

Bei der Reitbahn in Ottensen wechseln die frisch hergestellten Eissorten aus regionalen Zutaten oft. Derzeit der Renner: Maronen mit Kumquat-Sauce (Mini-Orangen) und Salz-Karamell. Dazu gibt’s Eistorten, Eispralinen oder Eismarillenknödel. Kein Wunder, dass hier im Sommer halb Ottensen Schlange ansteht.

Inhaber Jan und Julia Tarazi von „Eisliebe“ in Ottensen freuen sich auf die neue Eis-Saison. Patrick Sun Inhaber Jan und Julia Tarazi von „Eisliebe“ in Ottensen freuen sich auf die neue Eis-Saison.

Sie waren eine der ersten, die sich auf handwerkliche Eisherstellung spezialisiert haben – also das Eis aus natürlichen Rohstoffen selbst machen, mit genau aufeinander abgestimmten Zutaten und eigenen Rezepturen. Viele sind ihnen gefolgt. Inzwischen haben sie auch eine zweite Filiale in Eimsbüttel.

Ort: Bei der Reitbahn 2, 22763 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich 12-19 Uhr, auch an den Feiertagen

Preis für eine Kugel: 1,50 Euro

Die Gefühlvollen: „Eisige Liebe“ in Bergedorf

Hier wird das Eis mit ganz viel Liebe zubereitet, was darf’s denn sein? Um die 40 Eissorten gibt es im Angebot, bis zu zwölf werden täglich angeboten – darunter Strawberry Cheescake, salziges Karamell, dunkle Schokolade oder Zitrone-Basilikum. Wer es noch ein bisschen ausgefallener mag, kann Feige-Jogurt, Mozartkugel, Marzipan oder Jogurt-Ingwer-Thymian probieren. Da die Eisdiele gleichzeitig die Wünsche ihrer Kundschaft sammelt, entstehen zudem immer neue Kugeln.

Nancy (37, rechts) und Inhaber-Tochter Eliona Cosaj (18) im „Eisige Liebe“ in Bergedorf. Patrick Sun Nancy (37, rechts) und Inhaber-Tochter Eliona Cosaj (18) im „Eisige Liebe“ in Bergedorf.

Hergestellt wird die süße Abkühlung täglich frisch, nach eigenen Rezepten. Die „Eisige Liebe“ in Bergedorf ist bereits die fünfte Filiale in Hamburg, die Inhaber Dzevat Cosaj im vergangenen Jahr eröffnet hat. Zuvor hatte er bereits Standorte in der Gänsemarkt-Passage, an den Großen Bleichen, in den Alsterakaden und in der HafenCity.

Ort: Sachsentor 44, 21029 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich 10-20 Uhr

Preis pro Kugel: 1,50 Euro, einige Sorten für 1,80 Euro

Die Preisgekrönten: Die „Eisprinzessinnen“ in Ottensen

Die „Eisprinzessinnen“ am Rathenaupark verwenden für ihr hausgemachtes Speiseeis hauptsächlich regionale Zutaten sowie grundsätzlich keine Farbstoffe, Emulgatoren, künstliche Aromen oder Konservierungsstoffe. Das Sortiment umfasst inzwischen mehr als 100 Sorten, circa 13 davon werden im Wechsel täglich angeboten. Inzwischen hat sich die Eisdiele in Sichtweite des Kinderkrankenhauses Altona zu einem Anziehungspunkt weit über Ottensen hinaus entwickelt. Sobald sich ein Sonnenstrahl zeigt, bildet sich eine lange Schlange von Menschen, die wissen: Das Warten bei den „Prinzessinnen“ lohnt sich.

Katrin Kerkhoff von den Eisprinzessinnen ist von der Architektur zum Eis gewechselt – und sich damit einen Traum erfüllt. Patrick Sun Katrin Kerkhoff von den Eisprinzessinnen ist von der Architektur zum Eis gewechselt – und sich damit einen Traum erfüllt.

Anfangs erfolgte die Herstellung der Eissorten noch im Keller, inzwischen ist das „Eislabor“ um die Ecke, nur ein paar Schritte vom Ladenlokal entfernt. Es gibt Kreationen wie Apfel-Sellerie, Maracuja-Minze oder Zitrone-Gurke. Auch für Veganer:innen gibt es ein breites Angebot. 2014 erhielt die Eisdiele den Gastro-Gründerpreis, 2015 und 2020 tauchte die Eisdiele in verschiedenen Feinschmecker-Magazinen unter den 40 beziehungsweise 20 besten Eisdielen Deutschlands auf.

Ort: Am Rathenaupark 15, 22763 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich von 12-20 Uhr

Preis für eine Kugel: 1,50 Euro

Der Eisladen mit Promi-Faktor: Luciella’s in St. Pauli

Wer mit Franzbrötchen nicht nur das Gebäck verbindet, sondern auch Eis, der kennt den Laden bereits: „Luicella’s Ice Cream“. Fünf Filialen gibt es in Hamburg und Lübeck. Mit einer kleinen Eisdiele auf St. Pauli fing 2013 alles an, inzwischen hat das Team um Ex-Schwimmstar Markus Deibler und Luicella’s-Partnerin Luisa Mentele dort und in Eimsbüttel, im Grindelviertel und in Eppendorf alle Hände voll zu tun.

Hamburg: Der ehemalige Schwimmweltmeister Markus Deibler betreibt sechs Eismanufakturen in Hamburg. Patrick Sun Hamburg: Der ehemalige Schwimmweltmeister Markus Deibler betreibt sechs Eismanufakturen in Hamburg.

In der Filiale in der Detlev-Bremer-Straße auf St. Pauli können sich Eis-Liebhaber durch die täglich mindestens 24 wechselnden Eissorten probieren. Besonders hamburg-freundlich: das Franzbrötchen-Eis. Kunden, die sich für die Herstellung interessieren, können diese in der „gläsernen Produktion“ mitverfolgen.

Ort: Detlev-Bremer-Straße 46, 20359 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich 12-20 Uhr

Preis pro Kugel: 1,80 Euro, kleine Kugel: 1, 40 Euro

Die Gebäck-Eisdiele: „Nice Cream“ in Dulsberg

Mitten in der Pandemie erfüllten sich die Hamburger Kim Nguyen und Julian Scheibner einen großen Traum und eröffneten im Februar 2021 ihre eigenen Eisdiele. Mit kreativen Ideen, wie Eis im Croissant oder Eis im Cookie, eroberten sie ganz schnell die Gaumen der Dulsberger. Alle Eissorten und Kuchen stellen die studierten Ernährungswissenschaftler selbst her. „Ideen für neue Eiskreationen haben wir meistens spontan und probieren das dann einfach aus“, sagt Scheibner.

Die Inhaber Julian Scheibner und Kim Nguyen präsentieren ihre Eis-Kreationen. Patrick Sun Die Inhaber Julian Scheibner und Kim Nguyen präsentieren ihre Eis-Kreationen.

Franzbrötchen-Eis, Salted Caramel, Schoko, Heidelbeere und viele weitere Sorten stehen hier auf der Karte. Wahlweise bieten sie die kalte Köstlichkeit auch im Croissant, Brioche, Cookie oder in der Waffel an. Irre: Für Vierbeiner gibt’s sogar Leberwurst-Eis! „Das Hundeeis produzieren wir komplett auf Wasser-, statt auf Milchbasis, damit die Hunde keine Bauchschmerzen kriegen“, sagt Nguyen.

Ort: Tondernstrieg 1, 22049 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo-Fr 13-20 Uhr, Sa-So 12-20 Uhr

Preis pro Kugel: 1,50 Euro

Die Ur-Eisdiele: „Venezia“ in Ottensen

Das Eiscafé „Venezia“ in der Ottenser Hauptstraße behauptet von sich selbst, die älteste Eisdiele in ganz Hamburg zu sein. Schon 1913 wurden die Menschen dort mit Eis aus einer Eiskarre beglückt, die die Familie Dall Asta aufgestellt hatte. Schon damals stand sie neben dem Haus Ottenser Hauptstraße 25, ehemals Bismarckstraße, in der Hofeinfahrt. Das Eis wurde zu dieser Zeit noch in den Wohnungen produziert.

Schluss mit Plastik: Maria Steinbach vom „Eiscafe Venezia“ in Ottensen zeigt die Holzlöffel. Florian Quandt Schluss mit Plastik: Maria Steinbach vom „Eiscafe Venezia“ in Ottensen zeigt die Holzlöffel.

Heute gibt es um die 20 verschiedenen Eissorten, die sowohl in der Waffel als auch in 35 Bechervariationen angeboten werden. Wer will, kann sich das Eis auch in fünf Liter Behältern nach Hause liefern lassen – einfach kontaktieren!

Ort: Ottenser Hauptstraße 23, 22765 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

Preis pro Kugel: 1,20 Euro am Platz, 1,60 Euro to go

Die Nachhaltigen: „Eisbüttel“ in Eimsbüttel

In „Eisbüttel“ ist nicht nur das Eis – und in Wintermonaten auch der Kuchen – selbstgemacht, sondern auch die Einrchtung. Die Lampen, Tische und Bänke sind alle selbst gebaut. Das Holz hat Inhaberin Ina Jung auf den Baustellen Hamburgs und aus Abbruchhäusern gesammelt.

Inhaberin Ina Jung (li) und Luna (19) vor dem „Eisbüttel“ in Eimsbüttel. Hier dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Patrick Sun Inhaberin Ina Jung (li) und Luna (19) vor dem „Eisbüttel“ in Eimsbüttel. Hier dreht sich alles um Nachhaltigkeit.

Täglich stehen 12 der hausgemachten Sorten zur Auswahl, knapp die Hälfte davon ist vegan. Es gibt Buttermilch-Blutorange, Paranuss, Tiramisu, Schmand und vieles mehr. Die veganen Milcheis-Sorten werden mit Hafermilch und Sojasahne zubereitet. Wer auf einer der Bänke draußen oder an einem kleinen Tisch Platz nimmt, bekommt sein Eis im Weck-Glas. Das Eis to-go gibt’s in biologisch abbaubaren Bechern, dazu Löffel aus Maisstärke.

Ort: Lutterothstraße 45, 20255 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich 12-18 Uhr

Preis pro Kugel: Groß: 1,50 Euro, Klein: 1,20 Euro

Die Bio-Macher: „Eispiraten“ in Bahrenfeld

Alles frisch und bio: Die familiengeführten „Eispiraten“ in Bahrenfeld versorgen den Stadtteil seit 2014 mit leckerem Eis, täglich frisch und in eigener Produktion hergestellt. Chemie kommt dafür nicht in die Waffel. Künstliche Aromen und H-Milch vermeiden die „Eispiraten“ für ihre selbst entwickelten Rezepturen ebenfalls.

Die „Eispiraten“ in Bahrenfeld – hier gibt's auch viele vegane Eissorten. Patrick Sun Die „Eispiraten“ in Bahrenfeld – hier gibt’s auch viele vegane Eissorten.

Hier können täglich zwölf verschiedene Eissorten geplündert werden, darunter Erdbeer-Prossecco, Brombeere, Rhabarber mit roter Grütze oder sogar Aloe Vera. Nichts, wie hin da und ahoi!

Ort: Mendelssohnstraße 78, 22761 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 19

Preis pro Kugel: 1,60 Euro

Die Traditionellen: Delzepich Eis in Uhlenhorst

Die Rezepturen in dieser Eis-Perle in Uhlenhorst sind nach eigenen Angaben schon uralt. Zubereitet werden sie mit frischer Vollmilch, die mehrmals in der Woche vom Bauernhof aus Rellingen geliefert wird. Dazu kommen nur natürliche Zutaten.

Beim „Delzepich Eis“ in Uhlenhorst schließen sich die Türen erst, wenn alles Eis verputzt ist. Hier: Inhaberin Jasmin Friedt (34). Patrick Sun Beim „Delzepich Eis“ in Uhlenhorst schließen sich die Türen erst, wenn alles Eis verputzt ist. Hier: Inhaberin Jasmin Friedt (34).

Das Eis lagert über Nacht nicht in der Tiefkühltruhe, denn so würde es laut den Eisdielen-Besitzern seine Cremigkeit verlieren. Ab 18 Uhr beginnt deshalb immer der Ausverkauf, bis auch wirklich das letzte Eis verputzt ist. Am Osterwochenende stehen unter anderem Tiramisu, Nougat-Krokanteier, Grießpudding, Kinderschokolade und Himbeere/weiße Schokolade auf der Karte. Am Ostermontag ist die Eisdiele geschlossen.

Ort: Winterhuder Weg 67, 22085 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich 12-18.30 Uhr, Montag geschlossen

Preis pro Kugel: 1,60 Euro,

Im Ranking ganz vorne: „Bitte mit Sahne“ in Sasel

2020 wurde die Eisdiele in Sasel vom Gourmetmagazin mit 59,85 Prozent der Stimmen hamburgweit zur besten Eisdiele gekürt. „Wir stellen unsere handgemachten Eiskreationen täglich frisch her und setzen auf natürliche Inhaltsstoffe“, sagte Matthias Mardt, der das Eiscafé zusammen mit seiner Frau Susann im Dezember 2017 übernommen hat.

Im User-Ranking von Falstaff konnte „Bitte mit Sahne“ die Konkurrenz im Jahr 2020 weit hinter sich lassen. Eiscafé „Bitte mit Sahne“ Im User-Ranking von Falstaff konnten die Inhaber Matthias und Susann Mardt „Bitte mit Sahne“ die Konkurrenz im Jahr 2020 weit hinter sich lassen.

Sie wollten in ihrem Stadtteil einen Treffpunkt für die ganze Familie schaffen und sich gleichzeitig einen Traum erfüllen – das hat geklappt! Das Sortiment umfasst mehr als 120 Sorten, von denen 15 täglich handgemacht in der Eisvitrine zu finden sind. Über Ostern gibt es die Sorten Eierlikör, Kokos-Erdbeer, Apfel-Möhre, Sour-Creme oder Gurke – ein echter Renner laut den Inhabern.

Ort: Saseler Markt 3, 22393 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich 12-18 Uhr

Preis pro Kugel: 1,50 Euro