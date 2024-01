Aus nach sieben Jahren! Bekannter Kiez-Laden macht dicht

Es war ein ungewöhnlicher Ort auf St. Pauli: „Bidges & Sons“ – ein Laden mit fairer Mode, einem Café und einer Rooftopbar. Das ist nun vorbei: Ende Januar wird das Geschäft mitten auf der Reeperbahn seine Türen schließen.

Viele Hamburger und Touristen dürften das Motiv kennen: Ein tätowiertes Pin-Up-Girl sitzt nackt auf einem Cremetörtchen, zwischen den Beinen eine große Kirsche. Über ihr der Schriftzug: St. Pauli, unter ihr das Label: „Bidges & Sons“. Das T-Shirt gehört zum festen Sortiment des Klamottenladens auf dem Kiez.

Doch nun ist es vorbei, der Shop auf St. Pauli macht dicht: „Nach sieben unglaublichen Jahren müssen wir euch schweren Herzens mitteilen, dass das Bidges & Sons Reeperbahn Ende Januar 2024 seine Türen schließen wird“, verkünden die Betreiber auf ihrer Facebook-Seite.

Hamburg: „Bidges & Sons“ schließen ihre Filiale auf der Reeperbahn

Was als kleiner veganer Klamottenladen begann, wurde im Laufe der Jahre zu einem Shop für faire Kleidung, einem Café, einer Rooftopbar und einem veganen Restaurant. „Auch wenn wir ursprünglich neben unseren Hauptjobs nur ein paar Shirts bedrucken wollten, sind wir happy mit dem, was am Ende dabei rausgekommen ist“, schreiben die Besitzer.

Doch die Corona-Krise, die Inflation, die steigenden Energie- und Einkaufskosten und die Mehrwertsteuererhöhung zum Jahreswechsel hätten es ihnen unmöglich gemacht, weiterzumachen. Sie könnten nicht mehr kostendeckend arbeiten und gleichzeitig faire Preise anbieten.

Im Januar wollen sie sich gebührend von ihren Kunden verabschieden. Am 2. Januar hat ein großer Sale begonnen, außerdem kann man sich im Restaurant noch mal durch seine Lieblingsgerichte schlemmen. Und am 20. Januar, dem letzten Öffnungstag, steigt eine große Abschiedsparty. Unter dem Post sammeln sich derweil die Kommentare: „Wie schade“, schreibt eine Userin. „Wir waren bei jedem Besuch in Hamburg bei euch“. Eine andere schreibt: „Das macht mich richtig traurig. Es war so lecker bei euch und der Service einfach wunderbar!“

„Bidges & Sons“ wird aber nicht ganz verschwinden. Die Betreiber wollen online weitermachen und vielleicht auch bei einigen Events mit ihren Burgern präsent sein. Nur die Ära auf der Reeperbahn ist vorbei.