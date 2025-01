Nach Schulterschluss mit der AfD: Farbanschlag auf CDU-Zentrale am Leinpfad

Der Schulterschluss der CDU mit der AfD im Bundestag hat deutschlandweit für Empörung gesorgt. Seit Mittwoch gibt es überall Demonstrationen. In Hamburg kam es in der Nacht zu Freitag zu einer Farb-Attacke auf die CDU-Zentrale am Leinpfad. Der Landesvorsitzende Dennis Thering zeigte sich empört.

Die Täter schlugen in der Nacht zu: Unbekannte haben blaue und schwarze Farbbomben gegen die weiße Villa am Leinpfad (Winterhude) geworfen. Auch ein Fenster wurde getroffen. Quer über den Eingang spannten die Täter ein Banner mit der Aufschrift: „Hier sitzen die Straftäter – CDU raus.“

Überall in Deutschland kam es zu Farbattacken gegen CDU-Büros

Auch in Berlin, Dortmund, im Sauerland und zahlreichen anderen Städten kam es zu Sachbeschädigungen gegen Büros und Geschäftsstellen der Christdemokraten.

Der Hamburger Spitzenkandidat Dennis Thering reagierte ungehalten: „Die fortgesetzten Angriffe auf CDU-Büros und Geschäftsstellen in Deutschland und Hamburg sind unerträglich. Die CDU soll mundtot gemacht werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bedroht und haben Angst”, so Thering.

Der Hamburger Politiker ist spricht von einer „Vergiftung des politischen Klimas“. Und auch einen Schuldigen hat er dafür schon ausgemacht: Die SPD und die Grünen. „Es kann nicht sein, dass Demokratie und Meinungsfreiheit nur so weit reichen, wie die eigene Meinung“, so Thering.

Hamburg: CDU-Chef Dennis Thering fordert Polizeischutz

Er forderte Bürgermeister Peter Tschentscher und Innensenator Andy Grote (beide SPD) auf, „für die Sicherheit aller Wahlkämpfer zu sorgen und politische Straftaten mit aller Härte zu verfolgen“.

Thering kritisierte, dass die CDU-Zentrale am Leinpfad nach den bereits erfolgten Sachbeschädigungen in anderen Städten nicht unter Polizeischutz gestellt worden sei. Laut dem Pressesprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Banner wurde entfernt.