Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch ein Büro der CDU in Hamburg-Wandsbek mit Farbe beschmiert, auch Räume der AfD wurden mit Farbbeuteln beworfen. Die Polizei wertet die Attacken als politisch motivierte Sachbeschädigung.

Spitzenkandidat Dennis Thering spricht von einer „feigen Attacke“, die „vollkommen inakzeptabel“ sei, seine Parteifreundin, die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann, deren Büro es getroffen hat, von „Verrohung“, sie nennt die Schmierereien „zutiefst undemokratisch und feige“.

CDU-Büro beschmiert: Polizei ermittelt

CDU Hamburg Der Eingangsbereich des Gebäudes wurde großflächig mit roter Farbe beschmiert. Der Eingangsbereich des Gebäudes wurde großflächig mit roter Farbe beschmiert.

CDU Hamburg Der Briefkasten der CDU wurde mit roter Farbe gefüllt. Der Briefkasten der CDU wurde mit roter Farbe gefüllt.

CDU Hamburg Auch das Schild, das auf die CDU-Büros hinweist, wurde übersprüht. Auch das Schild, das auf die CDU-Büros hinweist, wurde übersprüht.

Der Eingangsbereich wurde großflächig mit roter Farbe beschmiert, diese wurde auch in einen Briefkasten gegossen. Ein Schild, das am Straßenrand auf die CDU-Büros hinweist, wurde mit schwarzer Farbe übersprüht. Außerdem hinterließen die unbekannten Täter an einer Wand die Parole „CDU = Frauenfeinde – Patriarchat und Kapital ausMERZEN“ – ganz augenscheinlich ein Seitenhieb auf Kanzlerkandidat Friedrich Merz.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Grünen-Projekte werden jetzt zurückgedreht

Parallel wurden einige Kilometer südlich die Räume der AfD in Harburg ebenfalls mit Farbe beschmiert: Mehrere rote Farbbeutel zerplatzten an der Fassade, außerdem wurde die Parole „FCK AfD“ hinterlassen. Die Polizei wertet die Taten als politisch motivierte Sachbeschädigung, deswegen ermittelt nun der Staatsschutz.