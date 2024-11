Nach Schneetreiben und Frost: Ist der Winter im Norden eingezogen?

Wird Hamburg jetzt zum „Winter Wonderland“? Ein bisschen Schnee und Frost geben einen Vorgeschmack auf den Winter im Norden. Doch warme Luft ist im Anmarsch.

Und auf einmal war er da am Samstagmorgen: Der erste Schnee, der sogar liegen blieb. Er sorgte nicht nur für Freude: In der Nacht krachte es wegen glatter Straßen vielerorts und auch am Flughafen Hamburg sorgte der plötzliche Wintereinbruch für Verzögerungen.

Starke Sturmböen an der Nordsee

Mit dem Bibberwetter ist es allerdings schnell wieder vorbei. Warme Luft ist im Anmarsch. Am Samstagnachmittag sollen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bereits wieder auf drei bis fünf Grad steigen. Dazu kommt ein kräftiger bis stürmischer Wind auf und es fällt spätestens ab der Nacht zum Sonntag Regen.

Auch an den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Die Temperaturen klettern am Sonntag tagsüber auf bis zu 14 Grad, nachts liegen sie bei 12 Grad. Dabei hängen graue Regenwolken über Hamburg. Besonders an der Nordseeküste wird es ungemütlich: Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 90 bis 100 km/h sind dort möglich.

Grau und teils regnerisch bleibt es auch in der neuen Woche: Am Montag überrascht das Wetter weiterhin mit sehr milden 15 Grad in Hamburg. Weiße Flocken gibt es bei diesen Temperaturen nicht zu sehen. An der See weht weiterhin ein teils stürmischer Wind, der am Dienstag auch in starken Böen auftreten kann. Die Temperaturen liegen dann bei 9 Grad. (dpa/mp)