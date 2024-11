Plötzlicher Wintereinbruch: Verzögerungen am Hamburger Flughafen

Der plötzliche Wintereinbruch hat am Samstagvormittag zu einigen Verzögerungen am Hamburger Flughafen geführt. Einige Passagiere waren deshalb verärgert.

„Wie kann es sein, dass man Ende November vom Schnee überrascht wird und darauf nicht vorbereitet ist?“, schimpft Stefan Eberhardt, der zwei Stunden auf den Abflug seiner Maschine wartete. Er und seine Mitreisenden seien zutiefst genervt. In seinem Fall vor allem, weil sein geplanter Kurztrip übers Wochenende nun auf ein Minimum zusammenschnurre.

Passagiere sauer: Am Hamburg Airport starteten einige Maschinen mit Verspätung

Flughafen-Sprecherin Janet Niemeyer erklärte gegenüber der MOPO, der Winterdienst sei seit den frühen Morgenstunden am Flughafen im Einsatz, um Pisten und Vorfelder von Eis und Schnee frei zu halten. Das gleiche gelte für das Team, das für Enteisung der Flugzeuge zuständig ist. Die Entseiser seien mit Hochdruck dabei, die Flugzeuge von gefährlichem Schnee- und Eisansatz zu befreien.

„Bei einer solchen Wetterlage sind unsere Kräfte allerdings besonders gefordert, weil nicht alle Flugzeuge gleichzeitig enteist werden können und dadurch Verzögerungen fast immer unvermeidlich sind. Dies ist auch zurzeit der Fall“, entschuldigte die Sprecherin die Verzögerungen. Man gehe davon aus, dass sich die Lage im Laufe des Tages wieder entzerre.

An einigen Umständen könne aber auch der Hamburger Flughafen nichts ändern. „Der Luftverkehr ist sehr eng vernetzt, sodass es nie ganz auszuschließen ist, dass wetterbedingte Einschränkungen auch an anderen Flughäfen oder vorherige Verschiebungen Verzögerungen mit sich bringen“, erklärte Niemeyer. Bislang sei nur ein Abflug in Hamburg aufgrund der Wetterlage gestrichen worden. (ng)