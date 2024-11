Nach Schließung: Neuer Standort für „McDonald’s“ in der Hamburger City

Für Hamburger Fast-Food-Fans gab es Ende vergangenen Jahres schlechte Nachrichten: Die „McDonald’s“-Filiale zwischen Mönckebergstraße und Steinstraße schloss dauerhaft ihre Türen. Seitdem suchte das Unternehmen nach einem Ersatzstandort in der City – und hat jetzt wohl tatsächlich einen gefunden.

Das neue „McDonald’s“ Restaurant mit seinen goldenen Bögen soll nur ein paar hundert Meter weiter in der Spitalerstraße Nummer 7-9 entstehen. Das berichtet der Informationsdienst für Gewerbeimmobilien „Thomas Daily“. In der 660 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im Barkhof war früher einmal eine Filiale der „Telekom“ beheimatet.

Neuer „Mc Donald’s”-Standort in der Hamburger City geplant

Künftig sollen dort also Burger gebrutzelt und Pommes frittiert werden. Wann genau, ist noch unklar. Ein „McDonald’s“-Sprecher wollte die Informationen gegenüber der MOPO nicht offiziell bestätigen und verwies auf den zuständigen Restaurant-Betreiber, der sich allerdings bislang nicht zurückgemeldet hat.

Am 31. Dezember 2023 hatte das Schnellrestaurant seinen langjährigen Standort am Ida-Ehre-Platz zwischen der Schanzenbäckerei und dem Outdoor-Sportsgeschäft „Blue Tomatoes“ aufgegeben. „Die Schließung erfolgte aus strategischen Gründen”, erklärte der Sprecher damals. Das Restaurant- und Küchenkonzept habe dort nicht in Gänze realisiert werden können. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war ein Angebot gemacht worden, in andere Filialen zu wechseln.

„Mc Donald's” betrieb am Ida-Ehre-Platz lange Jahre eine Filiale. picture alliance / CHROMORANGE | CHROMORANGE „Mc Donald’s” betrieb am Ida-Ehre-Platz lange Jahre eine Filiale.

Eigentümer des Rotklinkerbaus ist die Hochbahn, die die Fläche derzeit für eigene Zwecke nutzt: Dort werden für zwei bis drei Jahre Aggregate zwischengelagert, während die Klima- und Lüftungstechnik in der nahegelegenen Hochbahn-Betriebszentrale in der Steinstraße erneuert wird. Danach könnten die Räumlichkeiten wieder an ein anderes Unternehmen vermietet werden, hieß es.