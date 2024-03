Darum hat „McDonald‘s“ seine Filiale in der Hamburger City geschlossen

Fast-Food-Fans haben es möglicherweise schon bemerkt: Die „McDonald‘s“-Filiale am Ida-Ehre-Platz zwischen Mönckeberg-Straße und Steinstraße wurde geschlossen. Aus „strategischen Gründen“. Nun stellt sich die Frage, ob eine neue Filiale öffnet oder welche Veränderungen das Gebäude in der Hamburger Innenstadt erwarten.

Das Schnellrestaurant wurde, wie zuerst vom „ Abendblatt“ berichtet, zum 31. Dezember 2023 geschlossen und wird nicht wiedereröffnet. Ein „McDonald‘s“-Sprecher erklärte: „Die Schließung erfolgte aus strategischen Gründen. Das bedeutet, dass wir unser aktuelles Restaurant- und Küchenkonzept an diesem Standort nicht in Gänze realisieren können.“ Grundsätzlich sei das Unternehmen an weiteren Standorten interessiert – konkrete Pläne für neue Filialen in der Umgebung gebe es aber offiziell noch nicht.

Bisher wurde das Gebäude von der Hamburger Hochbahn an den Fastfood-Riesen vermietet. Laut einem Pressesprecher ist nun geplant, das Gebäude für zwei bis drei Jahre für eigene Zwecke zu nutzen. Der Sprecher erklärte, dass die Klima- und Lüftungstechnik im benachbarten Hochbahn-Gebäude erneuert werden müsse. „Während dieser Zeit müssen wir sicherstellen, dass die Leitstellen weiterhin funktionieren. Zu diesem Zweck werden wir die erforderlichen Aggregate dort unterbringen.“

Nach der eigenen Nutzung plane die Hochbahn, die Räumlichkeiten an andere Unternehmen zu vermieten. Der Pressesprecher sagte jedoch, dass man nicht mehr darüber nachdenke, die Räumlichkeiten an gastronomische Betriebe zu vermieten. Der Grund sei die Notwendigkeit einer umfassenden Erneuerung der Entlüftungstechnik in diesem Bereich. Diese Bauarbeiten erfordern einen Zugang durch das Hochbahn-Haus, was wegen hoher Sicherheitsanforderungen und der kritischen Infrastruktur nicht möglich sei. (vc)