Happy End nach Planungsdesaster? Bezirksamt hat spektakuläre Umzugspläne

Nachdem die Neubau-Pläne für das Bezirksamt Hamburg-Nord wegen steigender Baukosten abgeblasen wurden, gibt es jetzt eine Alternative. Das Bezirksamt soll in das Arne-Jacobsen-Haus, bekannt als ehemalige HEW-Zentrale, in der City Nord umziehen. Am Dienstag hat die Stadt einen Vorvertrag unterzeichnet.

„Die herausfordernde Lage im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft macht ein Umdenken auch bei uns erforderlich: Teure Büroneubauten für die Stadt müssen hinterfragt, wirtschaftlich machbare Mietlösungen geprüft werden”, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).

Hamburger Bezirksamt-Nord zieht in Arne-Jacobsen-Haus

Die zur Finanzbehörde gehörende ISZ Immobilien Service Zentrum GmbH (ISZ) und die AJH GmbH haben einen Vorvertrag für die Nutzung von Flächen im Arne-Jacobsen-Haus am Überseering unterzeichnet.

Es ist eines der bekanntesten Bürohochhäuser der Stadt: Der schmale rund 150 Meter lange Bau ist vom Erdboden bis zum letzten Stock komplett verglast. Benannt ist es nach seinem dänischen Architekten, fertiggestellt wurde es 1969.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord plant, das erste bis einschließlich des siebten Geschosses zu mieten – 850 Mitarbeitende finden hier Platz. Im Erdgeschoss sind der Empfang, ein Konferenzbereich und die Trauzimmer geplant. Im Campusgeschoss soll ein Sitzungssaal für die Bezirksversammlung entstehen.

Einzug im dritten Quartal 2027 geplant

Die Übergabe der Räumlichkeiten an das Bezirksamt soll im dritten Quartal 2027 erfolgen. „Die anstehende Sanierung macht diesen Architekturklassiker fit für die Zukunft und wird attraktive und moderne Mietflächen für die Arbeitswelt von morgen bieten”, sagte Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne).

„Das Arne-Jacobsen-Haus ist sicherlich architektonisch das bedeutendste Bürogebäude Hamburgs. Der geplante Umzug des Bezirksamtes in die City Nord ist auch ein klares Bekenntnis des Bezirks zu diesem nach wie vor attraktiven Standort”, sagte Bezirksamtschef Michael Werner-Boelz (Grüne).

Das aktuelle Gebäude des Bezirksamts in der Kümmellstraße in Eppendorf ist marode, daher wird bald eine Lösung benötigt. Zuerst sollte es in einen schicken Neubau am Wiesendamm (Barmbek) ziehen, doch aufgrund der aktuellen Baukrise und somit steigender Baupreise wurde der zu teuer für die Stadt. (abu)