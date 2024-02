Ein schickes Hochhaus sollte es werden, jetzt sind die Pläne abgeblasen: Das Bezirksamt-Nord wollte Ende 2024 von Eppendorf in einen Neubau am Wiesendamm in Barmbek ziehen. Wegen der aktuellen Baukrise wird daraus nun doch nichts. Ein neuer Plan steht aber schon in den Startlöchern.

Ein schickes Hochhaus sollte es werden, jetzt sind die Pläne abgeblasen: Das Bezirksamt-Nord wollte Ende 2024 von Eppendorf in einen Neubau am Wiesendamm in Barmbek ziehen. Wegen der aktuellen Baukrise wird daraus nun doch nichts. Ein neuer Plan steht aber schon in den Startlöchern.

„Die dramatische Kostenentwicklung bei Bau und Finanzierung auch von öffentlichen Bauten führt dazu, dass ein Neubau im Mieter-Vermieter-Modell haushalterisch deutlich schwieriger zu realisieren ist als noch vor einigen Jahren“, teilte der Senat am Mittwoch mit. Heißt: Der Neubau wird zu teuer.

Senat prüft alternativen Standort in der City-Nord

Vor rund drei Jahren hatten Bezirk und Finanzbehörde den Umzug des Amts gemeinsam bekannt gegeben und präsentierten eine Visualisierung. Das Hochhaus am Wiesendamm sollte mit Blick aufs Wasser gebaut werden, ein schönes Außengelände und breite Treppen erhalten. Die beengte Situation der Mitarbeiter im Eppendorfer Gebäude sollte vorbei sein. Aus dem Neubau wird nun zwar nichts, doch es gibt schon neue Pläne.

Das Bezirksamt Nord in Eppendorf befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude (Archivbild). Patrick Sun Das Bezirksamt Nord in Eppendorf befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude (Archivbild).

Der Senat hat ein Bestandsgebäude in der City Nord in die engere Prüfung einbezogen – darunter auch das Arne-Jacobsen-Haus am Überseering, besser bekannt als ehemalige HEW-Zentrale. „Ich bin froh, dass wir mit dem Arne-Jacobsen-Haus eines der architektonisch bedeutsamsten Bürogebäude auch als mögliche Alternative zum Wiesendamm prüfen können“, sagt Michael Werner-Boelz (Grüne), Bezirkschef in Hamburg-Nord.

Neubau fürs Bezirksamt Nord: CDU kritisiert Absage

„So geht man mit der Hamburger Verwaltung nicht um”, kritisiert André Trepoll, Sprecher für Verfassung und Bezirke der CDU-Fraktion. „Vom Wahlversprechen der ,bürgernahen Verwaltung‘ entfernt sich der rot-grüne Senat jeden Tag ein Stück mehr und der Kundenservice vor Ort wird auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger immer stiefmütterlicher behandelt.“

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) sagen, die Oppositionskritik gehe fehl: „Die Bezirke bekommen so viel Haushaltsmittel wie noch nie. Und wir haben die Budgets zum Haushalt 2023/2024 in Rekordhöhe angehoben. Von Sparen kann bei den Bezirken daher keine Rede sein.“