Endlich! U1 hält wieder an dieser Station – bald neue Sperrungen

Monatelang war die Station Sengelmannstraße aufgrund von Bauarbeiten am Bahnsteig gesperrt. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen – allerdings mit Verspätung. Ab Juni müssen sich Fahrgäste der U1 auf weitere Sperrungen einstellen.

Fahrgäste der Hamburger Linie U1 sollen ab Montag wieder an der Sengelmannstraße ein- und aussteigen können. Die Bauarbeiten an einem neuen Bahnsteig seien nach einer monatelangen Sperrung abgeschlossen, teilte die Hochbahn mit. Zuletzt fuhren die Züge an der Haltestelle in der City Nord ohne Halt durch.

Weitere Sperrungen ab Juni geplant

Zur im Bau befindlichen Linie U5 soll ab 2029 ein Umstieg am selben Bahnsteig möglich sein. Dafür wurde ein zweiter Bahnsteig angelegt, an dem nun vorerst die U1 halten soll. Die Bauarbeiten am bestehenden Bahnsteig dauern laut der Hochbahn an und werden im laufenden Betrieb fortgesetzt.

Die Hochbahn hatte die Wiedereröffnung der Haltestelle um einen knappen Monat verschoben. Das ursprüngliche Datum – der 19. Januar – konnte wegen Restarbeiten nicht eingehalten werden, wie die Hochbahn damals erklärte.

Weitere Sperrungen kommen auf die Fahrgäste der U1 ab Juni zu. Am östlichen Ende der Linie soll im Umfeld der Haltestelle Volksdorf unter anderem an Brücken gebaut werden. (dpa/mp)