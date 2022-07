Nach monatelangen Bauarbeiten – beliebter Park in Ottensen ist fertig!

Rund ein Jahr wurde gebaut, etwa eine Million Euro investiert – nun sind die Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten des „Fischers Parks“ in Ottensen fertig. Und ein Aspekt stand dabei besonders im Vordergrund…

Die 26.000 Quadratmeter des öffentlichen Parks in der Fischers Allee wurden in den vergangenen Monaten nach und nach erneuert, Teile der Parkfläche blieben bei den Bauarbeiten stets offen. Jetzt sind auch die Arbeiten am Spielplatz fertig und der Park wieder vollständig für alle zugänglich, erklärte das Bezirksamt Altona am Samstag.

Park in Ottensen: Für alle Menschen zugänglich

Laut dem Amt stand bei der Sanierung ein inklusiver Ansatz im Vordergrund. Nun sollen alle Bereiche für alle Menschen erreichbar sein. „Mit der Grunderneuerung wird der Park den zeitgemäßen Anforderungen an aktuelle Bedürfnisse nicht nur von Kindern und Jugendlichen gerecht werden“, sagt die Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne). „Der Generationenaspekt, die gemeinsame Teilhabe aller Menschen in jedem Alter, ist ein Schwerpunkt des Nutzungskonzeptes.“

Die große Grünfläche prägt weiterhin den Park.

Neben neuen Wegen und sogenannten Aufenthaltszonen für Kinder und Erwachsene wurde etwa der Belag des Sportfelds im Norden des Parks saniert und ein barrierefreier Zugang geschaffen. Im Nordwesten gibt es nun neue Kletterlandschaft für ältere Kinder.

Das Planschbecken wurde dagegen verkleinert, um so mehr Platz fürs Boulespiel zu schaffen, das im Park Tradition hat. Auch die Tischtennisarena im Süden wurde saniert und erweitert, der große Kinderspielbereich im Südwesten ebenfalls überarbeitet. (ncd)