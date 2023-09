„Milliarden-Mike“ kommt aus dem Knast – und protzt direkt mit irre teurem Outfit

Er ist eine der schillerndsten Hamburger Kiezgrößen und wohl Deutschlands bekanntester Hochstapler: Mike Wappler – oder besser bekannt als „Milliarden Mike“. Insgesamt hat er wegen verschiedener Straftaten mehr als zwanzig Jahre in Haft verbracht. Seit Freitag ist er nach eigenen Angaben wieder komplett auf freiem Fuß – und nutzte die Gelegenheit, erst einmal wieder ordentlich zu protzen.

„Endlich bin ich rausgekommen aus diesem Dreckshaufen. Das ist die schlimmste Anstalt, die ich jemals erlebt habe“, erzählt Wappler in einem Interview mit dem Youtuber und TikToker „Lion TV“, der mit bürgerlichem Namen Lion Salijevic heißt. Der 30-Jährige wurde dafür bekannt, in seinen Videos Hamburgern und Touristen die simple Frage zu stellen: „Wie viel ist dein Outfit wert?“

„Milliarden-Mike“ protzt nach Knast-Aufenthalt mit seinem Outfit

Genau das fragte Salijevic jetzt auch „Milliarden-Mike“, der keine Sekunde verlor und direkt mit der Protzerei loslegte. „Teuer. Die Jacke ist von Zilli, die kostet 30.000 Euro. Das könnt ihr googlen“, fängt er an. Gemacht sei sie aus Schlangenleder. „Das ist die teuerste Marke, die es auf diesem Planeten überhaupt gibt. Viele Russen tragen die.“ Im Inneren: seine Initialien „MM“.

Als nächstes hielt Wappler seine Armbanduhr in die Kamera: „Das ist die Audemars Piguet Iced Out für 210.000 Euro. Die kennst du noch vom letzten Video“, sagt er. Tatsächlich hatte Salijevic mit dem 66-Jährigen an seinem letzten Tag vor dem Knast-Antritt bereits ein solches Outfit-Video gedreht.

Damals – im Dezember 2019 – war er zu einer Haftstrafe wegen Betruges verurteilt worden. Das Hamburger Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Hamburger mit einem Komplizen zwei Männer vorgetäuscht haben soll, Schulden für sie eintreiben zu können. Stattdessen behielt er das Gehalt von 400.000 Euro einfach für sich. Verbüßt hat er einen Großteil der Strafe in der Haftanstalt Heidering bei Berlin, vor der auch das Video gedreht wurde. Seit einigen Monaten schon war er im offenen Vollzug.

Was sind die nächsten Pläne von „Milliarden-Mike“?

Weiter ging es in dem aktuellen Video dann mit einem schwarzen Pulli von Zara für angeblich 150 Euro – auf der Website von Zara lassen sich allerdings nur solche zwischen 25 und 40 Euro finden. Abgerundet wurde das Ganze dann mit einer Hose von Replay für angeblich 200 Euro und Sneakern für 150 Euro. Macht insgesamt also: 240.500 Euro. „Teures Outfit“, kommentiert sein Interviewer.

Damit war die Protz-Runde aber noch nicht vorbei: Zum Abschluss zeigte die Kiez-Größe einen weißen Jaguar mit 750 PS für 199.000 Euro. „Das ist natürlich ein geiles Auto ne?“, sagt Wapper grinsend, während er an einem Sektglas nippt. Wo fährt er jetzt hin? Zunächst erstmal nach Hamburg. Im Oktober wollen „Milliarden-Mike“ und Salijevic dann zusammen nach Dubai fliegen. „Natürlich 1. Klasse. Ich will da ins Boxgeschäft einsteigen.“