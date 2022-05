Nach Kabelbrand: Hamburger Bahnverkehr weiter eingeschränkt

Im Fernverkehr in und um Hamburg müssen Fahrgäste am Samstag weiter mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, fahren die S-Bahnen in Hamburg wieder pünktlich, der Fernverkehr ist jedoch weiterhin von Störungen betroffen.

Grund für die Verspätungen war ein Kabelbrand in der Nacht zu Freitag auf Höhe des Hamburger Bahnhofes Sternschanze. Die umfangreichen Reparaturarbeiten dauerten hier weiter an, vermutlich den gesamten Samstag lang.

Hamburg: Ursache des Kabelbrands weiter unbekannt

Wie lange der Zugtakt eingeschränkt bleibt, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Es würden zwar alle Haltestellen bedient, jedoch mit weniger Zügen und geringerer Geschwindigkeit. Die Brandursache ist weiterhin unbekannt, von Fremdeinwirkung geht die Polizei derzeit jedoch nicht aus.

Hamburg: Diese Strecken sind betroffen

ICE-Züge Kiel/Hamburg – Hannover – Frankfurt/M – Stuttgart/Schweiz verspäten sich im Raum Hamburg um etwa 30 Minuten.

ICE-Züge Kiel/Lübeck – Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Süddeutschland fallen zwischen Norddeutschland und Hannover Hbf aus. Einzelne Züge verkehren ab/bis Hamburg Hbf.

ICE-Züge Hamburg – Berlin – Erfurt – München verkehren zwischen Hamburg und Berlin nur zweistündlich und verspäten sich im Raum Hamburg um etwa 30 Minuten.

ICE-/IC-/EC-Züge Hamburg – Bremen – Köln – Süddeutschland verspäten sich im Raum Hamburg um etwa 30 Minuten oder beginnen/enden in Hamburg-Harburg statt Hamburg-Altona.

IC-Züge Hamburg – Dänemark beginnen/enden in Hamburg-Altona.

EC-Züge Hamburg – Berlin – Dresden – Prag beginnen/enden in Berlin.

RE5 (Hamburg Hbf – Cuxhaven): Es kommt Zugausfällen zwischen Hamburg Hbf und Hamburg-Harburg.

RE 7 (Kiel Hbf – Hamburg Hbf): Die Züge enden/beginnen abweichend in Hamburg-Altona.

RE 70 (Kiel Hbf – Hamburg Hbf): Die Züge enden/beginnen in Hamburg-Altona. Die Halte Hamburg Dammtor und Hamburg Hbf entfallen.

Arbeiter der Deutschen Bahn (DB) am Freitag am Brandort nahe dem Bahnhof Sternschanze.

Seit Freitagmorgen kommt es in Hamburg zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr. An den Hamburger Bahnhöfen kam es zu langen Schlangen vor den Informationsschaltern. Auf den Bahnsteigen drängelten sich wartende Menschen. (dpa/mp)