Bahnverkehr in Hamburg massiv gestört – diese Strecken sind betroffen

Wegen eines Kabelbrandes am Bahnhof Sternschanze kommt es im Fernverkehr in Hamburg am Freitag zu starken Beeinträchtigungen. Zahlreiche Züge können auf Teilstrecken nicht fahren oder fallen sogar komplett aus. Die S- und Regionalbahnen sind nicht betroffen.

Wie die Deutsche Bahn (DB) am Morgen mitteilte, werde es zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. IC-Züge zwischen Hamburg, Flensburg und Dänemark fallen demnach ganz aus. Verbindungen zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen fallen zwischen Hamburg-Altona und Hamburg-Harburg aus, einzelne Züge fahren gar nicht.

Hamburg: Kabelbrand stört Fernverkehr

Die ICE-Züge über Berlin in Richtung Süddeutschland entfallen zwischen Hamburg-Altona und dem Hamburger Hauptbahnhof. Verbindungen zwischen Kiel/Lübeck und Nürnberg fallen auf dem Abschnitt nördlich von Hannover aus.

ICE-, IC- und EC-Züge zwischen Hamburg und Tschechien fallen bis Berlin aus, teilte die DB weiter mit. Die ICE-Züge zwischen Hamburg und München fahren bis Hamburg-Bergedorf und fallen auf dem Abschnitt bis Altona aus.

Zwischen Altona und dem Hauptbahnhof können Reisende die S-Bahnlinien S1 und S3 als Alternative nutzen. Zwischen Altona und Kiel fahren Regionalzüge der Linie RE7, zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof die Züge des Metronom, des Start sowie die S-Bahnlinien S3 und S31.

Die DB informiert auf ihrer Website über die aktuellen Störungen. Die Beeinträchtigungen werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. (dpa/fbo)