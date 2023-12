Nach Hochwasser-Chaos: So wird das Silvester-Wetter in Hamburg

Grauer Himmel und tagelanger Dauerregen: Die diesjährigen Festtage fielen wortwörtlich ins Wasser. Durch die heftigen Niederschläge der vergangenen Tage haben viele Regionen mit einer Hochwasser-Notlage zu kämpfen. Gerade in Niedersachsen sind die Pegelstände in vielen Ortschaften noch sehr hoch. Gibt es da noch Hoffnung auf Besserung für den Jahreswechsel? Die Antwort eines Wetter-Experten ist ernüchternd.

Die Flüsse in Teilen Deutschlands führen viel Wasser – und auch in den kommenden Tagen ist weiterhin mit Regen zu rechnen. „Es kommt bis Samstag nochmal ein ordentlicher Schwung rein, allerdings regnet es nicht mehr in so großen Mengen“, sagte der Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Offenbach. Danach schwächen sich die Niederschläge ein wenig ab.

Im Norden, im Raum Bremen und Hamburg, erwartet der Meteorologe weniger Niederschläge. „Dort ziehen eher einzelne Schauer durch. Vielleicht gibt es auch kurze Gewitter.“ Demnach bleibt es am Freitag in Hamburg und Schleswig-Holstein eher wechselhaft: Dicke Wolken bringen gelegentlich Schauer und vereinzelt Gewitter, bei maximal acht bis zehn Grad. Tief Bodo bringt zudem Sturmböen an die See, die auch in der Nacht anhalten.

Wetter im Norden bleibt wechselhaft und windig

Am Samstag geht es erstmal ähnlich trüb und nass weiter. Dazu weht ein teils stürmischer Südwestwind. Gegen Mittag zeigt sich das Wetter dann aber kurzzeitig freundlicher mit vereinzelten Auflockerungen und bei maximal sieben Grad. Das hält jedoch nicht lange an: Abends sind die Wolkendecke und der leichte Regen zurück. In der Nacht wehen wieder stürmische Böen an der See.

Auch das neue Jahr wird mit Schauern und dicken Wolken begrüßt: Sowohl Silvester als auch am Neujahrstag bleibt es wechselnd bedeckt bis stark bewölkt, dazu gibt es Schauer bis teils kräftigen Regen bei etwa acht Grad. Beim Feuerwerk-Gucken in der Neujahrsnacht weht außerdem ein starker bis stürmischer Südwestwind. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen vier und sechs Grad.

Pegelstände in Niedersachsen vielerorts noch hoch

Für Niedersachsen wird in den nächsten Tagen laut Herold besonders im Süden Regen vorhergesagt. „Am Samstag gibt es in den betroffenen Regionen dann nur noch wenig ergiebige Schauer.“ In der Region sind die Pegelstände derzeit an vielen Orten noch hoch, wie aus einem Lagebild des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) von Freitagmorgen hervorgeht.

Besonders viele Regenfälle im Harz zu erwarten

Laut Herold werden die größten Regenmengen am Freitag und Samstag im Norden von Nordrhein-Westfalen erwartet. Insbesondere vom Bergischen Land bis zum Sauerland und nördlich davon vom Weserbergland bis zum Harz, sind laut dem Meteorologen Schauer vorhergesagt. „Dort werden bis Samstag noch 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter erwartet, in Staulagen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter.“ Besonders betroffen ist der Harz. Lokal könnten dort noch höhere Mengen erreicht werden.

In Thüringen sei vor allem der Norden von Schauern betroffen. „Da könnte es dann auch ein kleines bisschen mehr werden. Aber wahrscheinlich wird es dort auch nicht über zehn Liter pro Quadratmeter gehen“, erläuterte Herold. Auch in Sachsen-Anhalt sei zunächst noch mit Schauern zu rechnen. In Sachsen beschränken sich die Niederschläge laut Herold auf die Region nördlich von Dresden. „Aber das sind nur ganz vereinzelte Schauer.“ Silvester bekomme laut DWD eher der Südwesten von Deutschland Regen ab. Im Norden gibt es dann laut Herold nur noch kurze schauerartige Niederschläge. (dpa/mp)