Wettertechnisch gesehen waren die Feiertage eine herbe Enttäuschung: grauer Himmel samt tagelangem Dauerregen. Während nach Sturmtief „Zoltan“ in Hamburg vor allem noch Kleingärten unter Wasser stehen, hat sich in weiten Teilen Niedersachsens die Lage dramatisch zugespitzt: Talsperren liefen über, es kam zu Evakuierungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks sind im Dauereinsatz. Und auch in den kommenden Tagen wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kaum freundlicher: Wer gewappnet sein will, verlässt ohne Regenschirm besser nicht das Haus.

„Wechselhaft und stürmisch, dabei mild“: Damit ließe sich die Hamburger Großwetterlage in den kommenden Tagen zusammenfassen, sagt Mareike Pohling vom DWD im Gespräch mit der MOPO. Auch wenn am Mittwochvormittag ein „Zwischenhoch“ noch Hoffnung auf freundlichere Tage machte, ist es ab dem Nachmittag vorbei mit der Heiterkeit: Dann nämlich verdichtet sich die Bewölkung von Südwesten her und es setzt wieder Regen ein. Dafür verantwortlich ist Tief „Bodo 2“, das sich von Schottland auf den Weg nach Norddeutschland gemacht hat.

Hamburg: Düstere Wetteraussichten bis Jahresende

So bringe auch der Donnerstag „eher Schauerwetter“, sagt die Expertin. Am Freitag zieht dann der Ausläufer des Tiefs „Bodo 1“ über die Stadt hinweg, wieder sind Niederschläge zu erwarten. Vereinzelt könnte es sogar gewittern. Auch der Wind nimmt nochmal zu, er weht frisch bis stark.

Die sich ablösenden Tiefdruckgebiete aus Nord- und Nordwesteuropa sorgen dafür, dass das Regenwetter auch am Wochenende anhält, zum Jahreswechsel gibt es immer wieder Schauer. Dabei sollen die Temperaturen tagsüber vergleichsweise mild bleiben: Mit Durchschnittswerten von 8 bis 11 Grad kann die dicke Winterjacke bis Neujahr im Schrank bleiben.

Expertin: „Wir bleiben weiter von Tiefs beeinflusst“

In der ersten Woche des neuen Jahres sollen die Temperaturen mit null bis fünf Grad dann zurück ins Winterliche fallen. Regentechnisch ist leider auch hier keine Entwarnung in Sicht: „Wir bleiben weiter von Tiefs beeinflusst“, sagt Pohling.

Nach Sturmtief „Zoltan“ vom vergangenen Freitag haben sich auch die Wasserstände in der Stadt inzwischen weitgehend normalisiert. Hingegen sind einzelne Kleingartensiedlungen wie in Bergedorf und Wilhemsburg noch überschwemmt.