Nach Großbrand: Mögliche Gefahr für Pflanzen, Tiere und Menschen – Behörde warnt

Meterhohe Flammen schlugen in der Nacht zum Ostersonntag in den Hamburger Nachthimmel, Anwohner wurden per App gewarnt. Auf dem Areal eines Autohofs an der Billstraße in Rothenburgsort war es zu einem verheerenden Brand gekommen. Jetzt warnt die Umweltbehörde die Hamburger eindrücklich vor dem nahe gelegenen Wasser des Billekanals.

Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Sonntag an. Dabei ist auch kontaminiertes Löschwasser in den Billekanal und die angrenzenden Gewässer gelangt. „Die Untersuchungen der Wasserqualität sind noch nicht abgeschlossen“, hieß es am Freitag von der Umweltbehörde.

Großfeuer in Hamburg: Löscharbeiten daurten den ganzen Tag

Die Behörde warnt deshalb vorsorglich in den Stadtteilen Rothenburgsort, Hammerbrook und Billbrook vor dem Kontakt mit dem Wasser. Es solle nicht geangelt und keine Gärten damit bewässert werden. Hundebesitzer sollten ihre Tiere von dem Wasser fernhalten

Auf dem Gelände des Autohofs waren am Ostersonntag laut Feuerwehr sogenannte IBC-Container ausgelaufen und geplatzt. Darin waren brennbare Flüssigkeiten gelagert.

Als die Retter eintrafen, züngelten riesige Flammen aus mehreren Hallen auf dem Gelände, kleinere Explosionen waren zu hören. Ein riesiger Rauchpilz legte sich über Rothenburgsort. Die Wolke wurde im Laufe des Einsatzes vom Wind in Richtung City getragen. (aba)