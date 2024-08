Nach Glasscherbenfund im Planschbecken: Gute Nachrichten für Hamburgs Lütte

Pümktlich zu einem der heißesten Tage des Sommers können sich Hamburgs Lütte im Stadtpark wieder erfrischen: Das große Planschbecken ist frei von Scherben.

Schon zwei Tage nach dem Fund von Glasscherben im Bassin können Familien dort nun doch wieder Abkühlung suchen. „Das Planschbecken ist ab heute wieder nutzbar, der Wasserstand ist aktuell aber noch niedriger als üblich“, sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Hamburg-Nord. Das mehr als 3000 Quadratmeter große Becken werde zudem weiter befüllt.

Insgesamt passen den Angaben zufolge rund 1.000 Kubikmeter Wasser in das Planschbecken. Zuvor hatte der Radiosender NDR 90,3 berichtet.

Planschbecken im Hamburger Stadtpark wieder nutzbar

Am Sonntag waren größere Mengen an Glasscherben am Becken gefunden worden. Deshalb war das Becken umgehend gesperrt und gereinigt worden.

Das ovale Becken wird von einer weitläufigen Sandfläche mit vielen Spielgeräten umrandet. Vor mehr als 100 Jahren, im Jahr 1921, wurde es fertiggestellt. 2014 wurde das Becken generalüberholt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Dienstag und Mittwoch bis zu 32 Grad in Hamburg voraus. (dpa/mp)