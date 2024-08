Sommerhitze: Diese Hamburger Freibäder machen auch an Ruhetagen auf

Gute Nachrichten für Freibadbesucher: Wegen der guten Wetteraussichten haben diese Woche mehrere Standorte in der Stadt auch an Ruhetagen geöffnet.

Der bisher durchwachsene Sommer sorgte in diesem Jahr für einen verzögerten Start der Freibadsaison. Auch Personalknappheit machte „Bäderland Hamburg“ zu schaffen. Die Folge: Sommerfreibäder machten später und mit eingeschränkten Öffnungszeiten auf. Mitte Mai ging es im Kaifu los, andere Bäder zogen sogar erst Ende Juni nach.

Hamburg: Freibäder machen an Ruhetagen auf

Nun werden drei Freibäder länger geöffnet, wie das Unternehmen bekanntgab. „In den kommenden Tagen werden in Hamburg und Umgebung Temperaturen über 30 Grad erwartet, und Bäderland erweitert die Öffnungszeiten einiger Sommerfreibäder an deren eigentlich für die Saison vorgesehenen Ruhetagen.“

Am Dienstag, den 13. August, hat das Freibad Bondenwald von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, den 14. August, hat das Bad Neugraben ebenfalls von 11 bis 19 Uhr geöffnet, im Stadtparksee kann am selben Tag von 12-20 Uhr geschwommen werden. Die zusätzlichen Öffnungszeiten gelten einmalig und für die laufende Woche.

Das könnte Sie auch interessieren: Planschbecken im Stadtpark gesperrt – Polizei ermittelt

Wenn alles gut läuft, könnten noch weitere Standorte hinzu kommen: „Bäderland arbeitet mit Hochdruck daran in dieser Hitzewoche auch für weitere Standorte Ruhetage entfallen zu lassen“, heißt es vom Unternehmen.