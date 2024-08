Nach Feuerwehr-Einsatz in der Elphi: So geht es jetzt weiter

Mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher lauschten am Sonntagabend in der Elbphilharmonie einem Konzert, als plötzlich der Feueralarm losging. Ein Kabelbrand unter der Bühne war die Ursache. Es lag zwar keine Gefahrensituation vor, vorsorglich wurde der Saal aber evakuiert. Und nun? Sind Konzerte in der „Elphi“schon wieder möglich?

Wer in dieser Woche ein Konzert in der Elbphilharmonie besuchen will, kann aufatmen: Nach dem Konzertabbruch wegen eines Feueralarms sollen nun wieder alle Veranstaltungen wie geplant angeboten werden, sagte ein Sprecher der Elbphilharmonie in Hamburg. „Es kann ohne Beeinträchtigungen weitergehen.“

Sampha-Konzert wegen Feueralarm abgebrochen

Am Sonntagabend war das Konzert des britischen Soulsängers Sampha wegen des Feueralarms abgebrochen worden. Er hatte im Rahmen des Internationalen Sommerfestivals Kampnagel im Großen Saal vor etwa 2100 Besucherinnen und Besuchern gespielt.

Dem „Elphi“-Sprecher zufolge hatte dann aber ein Wärmedetektor im Unterbühnenbereich angeschlagen und deshalb war die Löschanlage unter der Bühne angegangen. „Der Saal als solcher war davon nicht betroffen, deshalb hatten wir auch keine Gefahrensituation.“

Wasserschaden im Großen Saal der Elbphilharmonie

Die Feuerwehr ging davon aus, dass ein Kabelbrand unter der Bühne die Brandmeldeanlage und die Sprinkleranlage ausgelöst hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es den Angaben nach nicht mehr. Da durch die Sprinkleranlage aber einiges an Wasser unter die Bühne in den technischen Bereich gelangte, war das zunächst unterbrochene Konzert schließlich ganz abgebrochen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Jan Delay in Hamburg: Pralle Tüte Hits mit Schrecksekunde

Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst nicht. Eine Sprecherin von Kampnagel teilte mit, dass das Festival in Kooperation mit der Elbphilharmonie Ticketinhaberinnen und -inhaber schnellstmöglich kontaktieren werde. (dpa/mp)