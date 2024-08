Feuerwehr im Elphi-Einsatz: Großer Saal geräumt, Konzert abgebrochen

Das Konzert des Londoner Künstlers Sampha musste am Sonntagabend wegen eines Feueralarms abgebrochen und der Saal geräumt werden. Es werde ein Kabelbrand unter der Bühne vermutet, der die Brandmelde- und die Sprinkleranlage am Sonntagabend auslöste, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Plötzlich löste die Brandmeldeanlage aus: Unter der Bühne des Großen Saals wurde am Sonntagabend Rauch gemeldet, und das während eines mit 2100 Gästen ausverkauften Konzerts. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es den Angaben nach nicht mehr. Da durch die Sprinkleranlage aber einiges an Wasser unter die Bühne in den technischen Bereich gelangte, war der Abend für die Gäste des Konzerts von Sampha beendet.

Es lief demnach etwa eine halbe Stunde, als der Feueralarm ausgelöst wurde und der Konzertsaal geräumt werden musste. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst nicht. Eine Sprecherin von Kampnagel teilte mit, dass das Festival in Kooperation mit der Elbphilharmonie Ticketinhaberinnen und -inhaber schnellstmöglich kontaktieren werde. (josi/dpa)