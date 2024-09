Nach Brandenburg-Wahl: Anti-AfD-Demo in Hamburg

Rund 150 Menschen haben sich am Sonntagabend zu einer spontanen Anti-AfD-Demo in St. Georg getroffen. Die Demo startete nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse in Brandenburg, wo die AfD knapp 30 Prozent der Stimmen bekam.

Bilder vom Abend zeigen linke Demonstranten am Hauptbahnhof, begleitet von der Polizei. Auf den Transparenten der „Antifaschistischen Aktion“ stand: „Kein Fußbreit den Faschisten“, andere Schilder erklärten „Das Finale war am 8. Mai 1945 – Keine Nachspielzeit für Nazis“ oder in Anlehnung an Karl Marx: „Hinter dem Faschismus steht das Kapital“.

Die vergleichsweise geringe Teilnehmerzahl erklären sich Reporter vor Ort mit dem gleichzeitig stattfindenden Spiel des FC St. Pauli.