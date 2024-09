Es ist „nur“ eine Landtagswahl – doch ganz Deutschland blickt gespannt darauf, wie sich die Brandenburger am Sonntag entscheiden werden. Werden die Ampel-Parteien nach den Niederlagen in Thüringen und Sachsen erneut ein Debakel erleben? Wird die als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD stärkste Kraft? Alle aktuellen Entwicklungen zur Landtagswahl in Brandenburg hier im Liveticker.