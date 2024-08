Nach Blaualgen-Befall: Gute Nachrichten für Hamburgs Badesee-Fans

Gute Nachrichten für alle Badesee-Fans in Hamburg. Nachdem der Hohendeicher See in Ochsenwerder erst vor wenigen Tagen gesperrt werden musste, heißt es jetzt wieder: Rein ins kühle Nass!

Es ist ein Hin und Her am Hohendeicher See, der auch unter dem Namen Oortkatensee bekannt ist. Nachdem die Badestellen erst Mitte Juli freigegeben wurden, musste der Bezirk Bergedorf vor wenigen Tagen einen Rückzieher machen: Der Grund war ein nachgewiesener Befall durch Blaualgen.

Sperrung am Hohendeicher See wieder aufgehoben

Die Badestellen West und Süd wurden daraufhin „bis auf Weiteres“ gesperrt, inklusive entsprechender Beschilderung. Ob und wann die Sperrung wieder aufgehoben werden könne, war zunächst unklar – es ging aber jetzt doch schneller als gedacht: Am Mittwoch teilte der Bezirk Bergedorf mit, dass das blaualgenbedingte Badeverbot passé ist. Die Konzentration der Cyanobakterien-Chlorophyll-Konzentration sei stark zurückgegangen.

Blaualgen zeichnen sich auf der Wasseroberfläche als grüne oder blaugrüne Schlieren ab. Streng genommen sind es keine Algen, sondern Cyanobakterien und können bei Menschen für Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, gerötete Augen und in extremen Fällen sogar für Atemnot sorgen. Außerdem produzieren sie umweltschädliche Giftstoffe.

Der Eichbaumsee in Allermöhe bleibt aufgrund zu hoher Blaualgen-Konzentration weiterhin gesperrt. Die 14 Badeseen in Hamburg werden regelmäßig vom Institut für Hygiene und Umwelt untersucht. (aba)