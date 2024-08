Beliebter Hamburger Badesee ab sofort gesperrt

Es könnte so schön sein. Der Hohendeicher See (Ochsenwerder) bietet alles, was das Herz an einem warmen Sommertag begehrt: eine Bademöglichkeit, Strand und einen Imbiss. Man kann hier sogar surfen. Eigentlich. Denn am Freitag wurde der Badesee gesperrt. Absolutes Badeverbot!

Alle Jahre wieder kommt die Blaualge und vermiest den Hamburgern den Badespaß. Auch im Wasser des Hohendeicher Sees wurde jetzt ein Befall mit der Alge festgestellt. Ein Badeverbot ist unumgänglich, so das Bezirksamt Bergedorf. Wie lange der See gesperrt bleiben muss, kann das Bezirksamt nicht sagen.

Baden im Hohendeicher See wäre gesundheitsgefährdend

Der Kontakt mit Blaualgen ist für Menschen alles andere als ungefährlich. Bei Verschlucken drohen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, gerötete Augen und in extremen Fällen sogar Atemnot. Außerdem produzieren sie umweltschädliche Giftstoffe.

Bei der Blaualge handelt es sich – entgegen ihres Namens – nicht um eine Alge, sondern um ein Bakterium. Die sogenannten Cyanobakterien können auch mit bloßem Auge erkannt werden. Das Gewässer ist bei einem Befall von grün-blauen Schlieren durchzogen.

Hamburger Badeseen werden immer öfter wegen Blaualgen gesperrt

In den vergangenen Jahren wurden vermehrt Badeverbote wegen der Gefahr durch Blaualgen verhängt. Sonnenschein, hohe Temperaturen und wenig Wind fördern das Wachstum.

Vor wenigen Tagen wurde bereits der Eichbaumsee in Allermöhe gesperrt. Alle anderen Hamburger Badeseen sind nicht betroffen. (zc)