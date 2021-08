Nach Aida und Tui: Nächster Kreuzfahrt-Riese sagt Touren ab Hamburg ab

Hamburg –

Erst am Sonntag sagte Aida Cruises ihre Mini-Kreuzfahrten ab – jetzt folgt die Reederei Hurtigruten. Der Grund: An Bord des Kreuzfahrtschiffs „MS Roald Amundsen“ in Norwegen hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Dutzende Crewmitglieder und Gäste haben sich mit dem Virus infiziert.

Mindestens 36 Crewmitglieder und vier Passagiere wurden nach zwei aufeinanderfolgenden Fahrten der „Roald Amundsen“ zwischen Spitzbergen und dem norwegischen Festland positiv auf das Coronavirus getestet. Die Behörden warfen der Reederei vor, die 386 Passagiere nicht sofort nach dem ersten Corona-Fall informiert zu haben. Zudem habe sie ihre Schiffsreisen zu früh wieder aufgenommen. Die Passagiere hatten das Schiff im Hafen von Tromsö bereits verlassen, als sich bei den ersten Besatzungsmitgliedern eine Infektion bestätigte. „Für alle Betroffenen ist diese Situation ernst“, erklärte Daniel Skjeldam, Hurtigruten-Generaldirekor und fügte hinzu: „Wir haben Fehler gemacht“.

Nach Corona-Ausbruch: Hurtigruten stoppt alle Kreuzfahrten

Die norwegische Reederei hat alle Expeditions-Seereisen nach dem Corona-Ausbruch vorerst wieder eingestellt. Deshalb bleiben neben dem betroffenen Schiff auch die „Fridtjof Nansen“ und die „Spitzbergen“ nach Ende ihrer derzeitigen Fahrten im Hafen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Gesundheitsbehörden fordern nun, alle Passagiere in Quarantäne zu nehmen und zu isolieren. Bei der Mehrheit von ihnen handelt es sich um Norweger, aber auch Deutsche seien unter den Passagieren. Die Polizei teilte mit, eventuell Ermittlungen aufzunehmen. Nach der Corona-Zwangspause hatte die norwegische Reederei als einer der ersten Anbieter ihre Reisen wieder aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Drei Tage nichts als Meer – Das passiert auf einer Kreuzfahrt ohne Landgänge

Auch Aida sagte alle geplanten Mini-Kreuzfahrten ohne Landgänge auf der Ostsee bis Mitte August ab. Es fehlte die finale Freigabe durch den Flaggenstaat Italien, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Nachdem die Kreuzfahrten von Tui Cruises mehrmals verschoben wurden, legte die „Mein Schiff 2“ am Montag nach ihrer ersten Reise wieder in Hamburg an. Die „Mein Schiff 1“ startete am Montag ihre erste Reise nach Norwegen. (afp/mel)