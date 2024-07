Beliebter Traditions-Italiener in Hamburg schließt für immer

Es war eine echte Institution in Hoheluft-Ost: Das italienische Restaurant „Da Remo“ an der Hegestraße. Doch jetzt, nach 23 Jahren, ist Schluss. Das verkünden die Inhaber Angelo Giampietro und seine Frau Jasmin auf ihrer Webseite. Was die Gründe für ihre Entscheidung sind und mit welchen emotionalen Worten sie sich verabschieden.

„Nach 23 wundervollen Jahren und zwei Generationen, die unser italienisches Restaurant geprägt haben, haben wir beschlossen, das Kapitel unseres geliebten Ristorante Da Remo zu schließen“, schreiben die Beiden. „Die Anforderungen und Rhythmen der Abendgastronomie haben uns viele schöne Momente und wertvolle Begegnungen geschenkt, doch nun sehnen wir uns nach einer neuen Richtung und einem anderen Lebensrhythmus. Wir möchten die zweite Hälfte unseres Lebens außerhalb der Abendgastronomie gestalten und mehr Teil des ,normalen’ Lebens werden.“ Ihr Restaurant an der Hegestraße ist seit einiger Zeit geschlossen. Auch ihr zweites Lokal am Lehmweg (Hoheluft-Ost) bleibt zu.

Aus für Traditions-Italiener „Ristorante Da Remo“ in Hamburg

Das Leben sei zu kurz, um Dinge zu tun, hinter denen sie nicht mehr voll und ganz stehen. Doch sie machen ihren Stammgästen auch Hoffnung auf ein neues Projekt: „Unsere Leidenschaft für die Gastronomie bleibt jedoch ungebrochen. Seien Sie gespannt auf etwas Neues und Authentisches, das wir mit ebenso viel Herzblut und Hingabe verwirklichen werden.“

Gastronom Remo Giampietro hatte das Restaurant für italienische Küche 2001 eröffnet. Nach seinem Tod 2012 übernahm sein Sohn das Lokal. (sir)