Nach 20 Jahren: Pastor Engelbrecht verlässt Gemeinde St. Katharinen

Neuanfang für Pastor Frank Engelbrecht: Nach zwei Jahrzehnten verlässt er die Kirchengemeinde St. Katharinen, um seinen weiteren Weg als Pastor in einer anderen Gemeinde zu gehen. Er blickt auf 20 ereignisreiche Jahre zurück, freut sich jedoch auch über den Neuanfang.

„Nach der Sommerpause verlasse ich die Hauptkirche St. Katharinen und gehe als Pastor in die Gemeinde in der Kirche am Blankeneser Markt“, schreibt Engelbrecht in seinem Abschiedsbrief an die Gemeinde.

Pastor Engelbrecht wechselt zur Gemeinde Blankenese

Seit dem 1. April 2003 war er Pastor in St. Katharinen, hinter ihm lägen „20 ereignisreche und prägende Jahre des Aufbruchs und Aufbaus“, wie Engelbrecht schreibt. So begleitete er als Pastor beispielsweise die Mitbegründung des gemeinnützigen Vereins Netzwerk HafenCity oder die der St. Katharinen-KiTa in der HafenCity 2010. Engelbrecht bedankt sich für die gemeinsame Zeit: „Ich habe meine Arbeit in St. Katharinen geliebt.“

Nun sei es für ihn jedoch an der Zeit, neue Wege zu gehen: Die Kirchengemeinde Blankenese habe ihn angesprochen und er habe nach reichlicher Überlegung zugesagt. Sein Vorstellungsgottesdienst in Blankenese fand am 23. April statt. Engelbrecht freue sich „(…) am neuen Ort die gemachten Erfahrungen und erworbenen Talente weiter zu entwickeln und fruchtbar zu machen.“ Engelbrechts Abschiedsgottesdienst findet am Sonntag, den 10. September statt. (mwi).