Nach 19 Monaten zurück: Knallbunter A380 landet in Hamburg

Comeback für den A380 nach 19-monatiger Pause: Die arabische Airline Emirates hat am Sonntag Hamburg wieder mit dem weltgrößten Passagierjet angeflogen.

Der Riesenflieger mit einer bunten Sonderlackierung zur Expo 2020 Dubai landete am Mittag aus Dubai kommend auf Deutschlands fünftgrößtem Airport, wo er von Schaulustigen erwartet wurde. Fahrzeuge der Flughafenfeuerwehr begrüßten das Flugzeug mit Fontänen. Künftig soll der A380 nach Angaben des Flughafens täglich die Strecke zwischen Dubai und Hamburg bedienen. Als die Passagierzahlen während der Corona-Pandemie sanken, hatte Emirates auf der Strecke vorübergehend auf Jets des Typs Boeing 777 umgestellt.

Hamburg Airport: Weltgrößter Passagierjet gelandet

„Die zusätzlichen Kapazitäten ab Norddeutschland kommen genau zur richtigen Zeit: Seit vier Wochen läuft die sechsmonatige ‚Expo 2020 Dubai‘ und wir stellen ein immer größer werdendes Interesse an der Weltausstellung im deutschen Markt fest“, zitiert der Flughafen den Emirates-Manager Volker Greiner. „Mit dem Einsatz der A380 unterstreichen wir nicht nur unser Vertrauen in dieses Flugzeug, sondern werden auch der steigenden Nachfrage für Flüge nach Dubai und zu anderen Destinationen in unserem Streckennetz gerecht.“

Emirates ist mit derzeit 115 A380 der mit Abstand größte A380-Kunde und will auch in den nächsten zwei Jahrzehnten der größte Betreiber des doppelstöckigen Flugzeuges sein. Airbus hat die Produktion des Riesenjets eingestellt; die letzten drei noch ausstehenden Maschinen des Typs sollen in diesem Herbst am Airbus-Standort in Finkenwerder an Emirates ausgeliefert werden. (dpa/mp)