Nach 15 Jahren: Kult-Pizzeria auf St. Pauli macht dicht

Das war’s: Die Geschichte vom „Slim Jims“-Pizzaladen an der Straße Bei der Schilleroper endet Mitte Dezember. Für die Geschwister Lisa und Stephan, denen der Laden gehört, ist es Zeit für ein neues Kapitel – und den zahlreichen Stammkunden wird der Laden ganz schön fehlen.

Eine erste kleine Ankündigung, dass die seit 2009 bestehende Pizzeria noch in diesem Jahr schließen wird, gab es bereits im Mai auf dem Instagram-Account. Damals suchten die beiden Inhaber nach einem Nachmieter für das kleine Lokal.

Unter anderem dort verkündeten sie nun auch schweren Herzens, wann „Slim Jims“ zum letzten Mal geöffnet sein wird: Am 15. Dezember nämlich. „Ich bin gerade überwältigt von meinen Emotionen und kann kaum verstehen, was passiert“, schreibt die Inhaberin. „Es war ein wilder Ritt mit so viel Liebe und wunderschönen Momenten.“

Liebe gibt es auch in den Kommentaren: „Es war mein Lieblingsort für Pizza in Hamburg“, schreibt ein User. „Slim Jims hat mich durch so viele Lebensphasen begleitet. Pizza essen mit meiner ersten Beziehung, neue Freund*innen dort kennen gelernt, erste Dates gehabt… Danke für die beste Pizza Hamburgs“, eine andere.

Das könnte Sie auch interessieren: Karriere-Ende? Scholz versuchte, wie Merkel zu regieren – mit einem Unterschied

Bei „Slim Jims“ gibt es handgemachte neapolitanische Pizza. Eine kleine bekommt man sogar schon ab 7,50 Euro. Die Inhaber wollen nun einen neuen Weg einschlagen. Weil sie zu emotional waren, ließen sie den Laden am Freitag dicht – ab Samstag (9.11.) wird er dann aber täglich von 16.30 bis 22 Uhr geöffnet sein, bis er endgültig schließt.