Einst nannten sie ihn in „König Olaf“, hier, in Hamburg, seiner Heimat. Damals, als Olaf Scholz 2011 zum ersten Mal Bürgermeister wurde und aus dem Stand mit seiner SPD die absolute Mehrheit holte. Als seine Anhänger ihm zu Füßen lagen: Scholz, das Superhirn, der pragmatische Macher, der Wohnungsbauer. Scholz, der die zerstrittenen Sozialdemokraten in Hamburg einte. Jetzt steht Olaf Scholz vor den Trümmern seiner politischen Karriere – der König ist gefallen. Überraschend kommt das trotz des Ruhms der Anfänge nicht. Tatsächlich zeigte sich schon früh, woran der Machtmensch Scholz am Ende scheitern könnte.