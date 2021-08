Nach „Kinderkrankheiten“: 82 nagelneue S-Bahnen rollen jetzt durch Hamburg

S-Bahn-Fahrten in Hamburg werden künftig etwas komfortabler – zumindest, wenn man in Zügen der Baureihe 490 sitzt. 82 davon sind jetzt auf den Strecken der S-Bahn unterwegs. 64 weitere könnten bald noch dazu kommen.

Bei der S-Bahn Hamburg sind 82 Züge der neuen Baureihe 490 in Betrieb. Das letzte bestellte Fahrzeug des Herstellers Bombardier habe in der vergangenen Woche die Abnahmefahrten absolviert, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

S-Bahn Hamburg: Durchgängige Wagen, Fahrgastfernsehen

Die neuen Züge haben durchgängige Wagen, Klimaanlage und Fahrgastfernsehen. Mit dem Hersteller Bombardier habe die S-Bahn Hamburg intensiv an der Zuverlässigkeit der neuen Fahrzeuge gearbeitet, sagte Geschäftsführer Kay Uwe Arnecke.

Hamburg: Bahn sichert sich Option auf 64 weitere Züge

Dank mehrerer Softwareupdates und einer überarbeiteten Türsteuerung sei die Baureihe seit vergangenem Jahr deutlich stabiler unterwegs. Für den weiteren Ausbau ihres Angebots hat sich die S-Bahn Hamburg die Option auf 64 weitere Züge der Baureihe gesichert.

Video: Die Hamburger S4 kommt

Eigentlich hatten die neuen Fahrzeuge schon bis 2018 in Betrieb genommen werden und die Flotte der Baureihe 472 ablösen sollen.

Es gab jedoch Lieferverzögerungen beim Hersteller und „ein paar Kinderkrankheiten“, wie es hieß. (maw/dpa)