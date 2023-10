Na endlich! Jahrelanger Stillstand an Hamburgs schönster Elbmeile hat ein Ende

Ein schöner Sonntagsspaziergang entlang der Fußgängerpromenade in Neumühlen – damit war 2017 zumindest auf einem Teilstück Schluss. Auf rund 240 Metern Länge waren dort die Kaimauer und der darüberliegende Boden abgesackt. Seitdem ist die Promenade an der Elbe für Fußgänger gesperrt. Das soll jedoch nicht mehr lange so bleiben.

So hat sich nach langer Suche endlich eine Baufirma gefunden, die sich an das komplexe Projekt heranwagen will. Der Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen (LIG) soll laut NDR einen Auftrag erteilt haben, eine neue, stabilere Kaimauer vor der alten zu errichten. Spätestens im Frühjahr 2024 sollen die Arbeiten beginnen.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung werden auf knapp 49 Millionen Euro geschätzt – zuvor hatte die Stadt bereits fünf Millionen Euro ausgegeben, nur um den Schaden zu untersuchen und die Stelle notdürftig zu sichern. 2026 soll die „neue“ Promenade dann fertig und wieder für Spaziergängerinnen und Spaziergänger zugänglich sein. (mp)