Willhöden – das ist der Name einer wirklich schönen und gepflegten Wohnstraße unweit vom S-Bahnhof Iserbrook. Die Menschen, die hier in Blankenese leben, die wissen meist ihre gute Wohnlage zu schätzen – umso mehr ärgert es sie, dass dort eine Villa seit Jahrzehnten leer steht. Was steckt dahinter?

In der Grundstückseinfahrt türmt sich das Laub, die Fenster haben einen Grauschleier und der Briefkasten ist von einer Moosschicht bedeckt. „Da habe ich schon ewig niemanden mehr gesehen“, sagt der Fahrer eines Paketdienstes. Der Sprecher des Bezirksamts Altona, Mike Schlink, erklärt auf Nachfrage: „Wir haben im November 2022 ein Verfahren wegen Leerstands eingeleitet.“

Blankenese: Leerstehendes Haus hat angeblich Wasserschaden

Nach MOPO-Informationen hat der Eigentümer erklärt, dass das Haus aufgrund eines angeblichen Wasserschadens und weiterer Mängel nicht bewohnbar sei. Das Amt hat diese Erklärung nicht akzeptiert und den Hauseigentümer aufgefordert, bis zum 3. November nachzuweisen, dass Handwerker beauftragt worden sind, die dafür sorgen, dass das schöne Haus mit dem großzügigen Grundstück endlich wieder bewohnbar wird.

Der Briefkasten auf dem Grundstück ist mit Moos bedeckt. Florian Quandt Der Briefkasten auf dem Grundstück ist mit Moos bedeckt.

Anwohner teilten uns mit, wer nach ihren Erkenntnissen Eigentümer der Villa ist: die Reeder-Familie Reith. Bei diesem Namen wurde die MOPO hellhörig. Ebenfalls in Blankenese, an der Straße In de Bost, gibt es nämlich oberhalb des Elbwanderwegs ein verfallenes Haus, das seit rund 20 Jahren leer steht und verfällt.

Der Eigentümer ist Reederei-Chef („Blumenthal“) Matthias Reith. In der MOPO erklärte er, dass es Probleme mit den vielen Auflagen und Genehmigungen gegeben habe. Außerdem seien ja die Baupreise so hoch. Deswegen habe man das Traumgrundstück im „Naturzustand” belassen. Auf die Immobilie Willhöden angesprochen, erklärte Matthias Reith nun knapp: „Ich bin nicht Eigentümer des Hauses Willhöden 22.“

Auf Nachfrage, ob denn seine Frau Eigentümerin sei, antwortet Reith nicht. Bleibt die Frage, warum die Reeder-Familie offenbar gleich zwei Traum-Immobilien im schönen Blankenese verfallen lässt. Ein Nachbar glaubt die Antwort zu wissen: „Die haben einfach zu viel Geld.“