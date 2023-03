„Lindenstraßen“-Star macht Schluss mit Hamburg – nach nur einem Jahr

Erst vor gut einem Jahr zog Marie-Luise Marjan (82) vom Rhein an die Elbe. Doch jetzt schlägt die Schauspielerin, die in der „Lindenstraße“ als Helga Beimer zur TV-Mutter der Nation wurde, wieder den umgekehrten Weg ein. Eine Rolle dabei spielt ihr Alter.

Marie-Luise Marjan lebt wieder im Rheinland. Der Kölner Wochenzeitung „Express – die Woche“ verriet die 82-Jährige, dass sie von Hamburg nach Bonn-Bad Godesberg gezogen ist. Ihre Wohnung in der Hansestadt sei schlicht nicht altersgerecht: „44 Stufen, aber kein Lift, das würde nicht lange gutgehen“.

„Lindenstraße“: Marie-Luise Marjan verlässt Hamburg

Bei den Dreharbeiten zu einer ihrer letzten „Lindenstraßen“-Folge habe sich Marjan den Außenmeniskus gerissen. „Seitdem hüpfe ich nicht mehr durch die Welt – aber ich muss ja nicht mehr über Zäune springen!“

In Hamburg besaß die Schauspielerin seit Anfang der 1980er Jahre eine Wohnung: Zwischen 1982 und 1983 spielte sie am Thalia Theater. Auch ihr langjähriger Lebensgefährte Bodo Bressler (†76) lebte lange Jahre in der Stadt. Vor einem Jahr sei die Wahl auf Hamburg gefallen, weil sie nach dem „Lindenstraßen“-Aus nicht mehr wegen der Arbeit in Köln sein müsse, hatte Marie-Luise Marjan dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ gesagt. Zwei voll eingerichtete Wohnungen wären zu viel.

Allerdings lässt es sich in Bonn gut aushalten, erklärte die 82-Jährige gegenüber „Express – die Woche“: „Hier ist es wärmer als im frischen Norden, aber nicht so heiß wie ganz im Süden“. Für das Rheinland sprächen zudem die „großen Wälder“ und der „schöne Rhein“. „Ich wollte Ruhe, Parterre und es sollte im Grünen sein. Das habe ich hier alles.“

Am 26. März ist Marie-Luise Marjan erstmals nach dem Ende der „Lindenstraße“ vor drei Jahren wieder in einer großen TV-Rolle zu sehen. Sie spielt in der Inga Lindström-Verfilmung „Hanna und das gute Leben“ (ZDF, 20.15 Uhr) die Mutter der Hauptfigur.