Die Oscar-Abräumer mit Hamburg-Wurzeln

Superstars, Red Carpet und Glamour. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die Oscars verliehen. Mittendrin zwei Hamburger. Die konnten sich sogar mehrfach freuen, denn die deutsche Produktion „Im Westen nichts Neues“ gewann gleich vier Academy Awards. Darunter den für den „besten internationalen Film“. Wer sind die Goldjungen aus der Hansestadt?

Die Verfilmung des Antikriegsromans von Erich Maria Remarque erzählt die Geschichte des jungen Soldaten Paul Bäumer (gespielt von Felix Kammerer) im Ersten Weltkrieg. Zunächst noch enthusiastisch, schließt er sich der Armee an, doch durch die Ausbildung und erste Erlebnisse auf dem Schlachtfeld ernüchtert, bricht schnell die grausame Realität des Krieges über ihn herein.

Hamburger auf der Leinwand und hinter den Kulissen

Produziert wurde „Im Westen nichts Neues“ unter anderem von Malte Grunert. Der frisch gekürte Preisträger hat Hamburger Wurzeln: Von 2006 bis 2009 war er Leiter der Spielfilmabteilung bei Studio Hamburg. Während seiner Zeit bei dem Produktionsunternehmen wurden etwa „Die Rote Zora“ und „Die drei ??? – Das verfluchte Schloss“ verfilmt. Grunerts Produktionsfirma „Amusement Park Films“ mit Sitz in Hamburg ist auch an der Produktion des Oscar-Gewinners beteiligt.

Und auch auf der Leinwand ist ein Wahl-Hamburger zu sehen: Aaron Hilmer verkörpert Albert Kropp, den Jugendfreund und Kriegskameraden von Paul Bäumer. Seine erste Rolle hatte der gebürtige Freiburger mit elf Jahren im Musical „Tarzan" an der Neuen Flora. Darauf folgten kleine Auftritte beim Fernsehen, unter anderem in der NDR-Kinderserie „Die Pfefferkörner" übernahm er eine Nebenrolle.

St. Pauli-Fan Hilmer will der Hansestadt verbunden bleiben. Sein neuestes Projekt, die sechsteilige Serie „Luden“, spielt auf dem Hamburger Kiez.