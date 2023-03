Müllabfuhr streikt! Das kommt jetzt auf Hamburger zu

Männer und Frauen der Müllabfuhr sind auf Zinne: Wegen des Tarifkonflikts des öffentlichen Diensts hat die Gerwerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen, viele der Beschäftigten der Stadtreinigung werden dem Aufruf folgen. Für die Hamburger bedeutet das: Ihr Müll bleibt liegen. Das kommt jetzt auf Sie zu.

Wer am Wochenende den Keller ausmisten wollte, sollte diese Aktion wohl verschieben: Die Recyclinghöfe sind voraussichtlich von dem Warnstreik betroffen und bleiben geschlossen, teilte die Stadtreinigung am Donnerstag mit. Je nach Personallage werde zwar versucht, einen oder zwei Höfe zu öffnen. Sicher sind die Höfe aber erst am Montag wieder offen.

Streik in Hamburg: Müllabfuhr bleibt aus

Auch die Müllabfuhren von Biomüll-, Altpapier-, Restmülltonnen oder der gelben Tonne fallen übers Wochenende flach – sie sollen in der nächsten Woche schnellstmöglich nachgeholt werden. Wer einen Termin für eine Spermüllabholung hatte, muss einen neuen ausmachen.

Auch bei der mobilen Problemstoffsammlung fallen Termine am Freitag aus: In Eidelstedt in der Lohkampstraße 131-133 von 13.20 bis 15 Uhr, in Niendorf im Wagrierweg 5 von 11 bis 12.30 Uhr und in Poppenbüttel Auf der Koppel 12 von 9 bis 10.30 Uhr. (ncd)