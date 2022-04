Mordversuch in Hamburg: Polizei verhaftet drei Brüder

Eine Spezialeinheit der niederländischen Polizei hat nahe der deutschen Grenze drei Männer festgenommen, die eines Mordversuchs in Hamburg verdächtigt werden.

Die drei Deutschen im Alter von 21, 26 und 36 Jahren sollen im Januar 2021 in Hamburg einen Mann schwer misshandelt haben, wie die Polizei in Arnheim am Dienstag mitteilte. Bei den Verdächtigen handelt es sich nach Medienberichten um Brüder. Sie seien am Ostermontag in Arnheim, im Osten des Landes, festgenommen worden.

Versuchter Mord in Hamburg: Polizei verhaftet Brüder

Die beiden jüngeren Verdächtigen sollen den Mann in Hamburg mit Stöcken und einem Schlagring attackiert haben.

Der 36-Jährige habe dabei Wache gestanden. Das Opfer konnte sich der Polizei zufolge trotz schwerer Kopfverletzungen selbst befreien und fliehen.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte die drei mutmaßlichen Täter mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Sie befinden sich nun in Auslieferungshaft. (dpa/se)