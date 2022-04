Wertvolles Pferd: Polizei findet entführten Hengst aus Buxtehude

Aus einem Reitstall in Buxtehude (Landkreis Stade) ist am vergangenen Wochenende ein wertvoller Hengst entwendet worden. Von dem preisgekrönten Tier fehlte zunächst jede Spur. Nun hat die Polizei es in Zeven (Kreis Rotenburg Wümme) gefunden.

Laut Polizei sind die Besitzer am vergangenen Samstag gegen zwei Uhr nachts durch Geräusche aus dem Stall geweckt worden. Als sie dem nachgingen, entdeckten sie vier geöffnete Pferdeboxen. Von einem preisgekrönten Hengst, der laut Angaben der Besitzer 100.000 Euro wert sein soll, fehlte jede Spur. Das Pferd wurde offenbar mit einem Pferdeanhänger abtransportiert.

Entführtes Pferd in Zeven aufgefunden

Durch den Hinweis einer Zeugin, die von dem Verschwinden des Tieres über die Presse erfahren hatte, konnte der Hengst am Montagabend in einem Stall in Zeven wiedergefunden werden. Er war laut Polizei unversehrt und wohlauf und konnte den Besitzern zurückgegeben werden. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen laufen. (ruega)