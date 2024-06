Hamburg hat gewählt. Bei der von einem Rechtsruck gekennzeichneten Europa-Wahl blieben die Grünen trotz eines Verlusts von fast zehn Prozent der Stimmen in der Hansestadt stärkste Partei, während CDU und SPD stagnierten und mit Volt und dem Bündnis Sahra Wagenknecht, zwei neue Parteien auf Anhieb auf fast fünf Prozent kamen. Wie geht es jetzt weiter in den Bezirken und was bedeutet das Ergebnis für die kommende Bürgerschaftswahl im nächsten Jahr?

Bei den Bezirkswahlen stellen sich sowohl Grüne, wie auch CDU, SPD als Gewinner dar: Die Grünen, weil sie trotz herber Verluste in drei von sieben Bezirken stärkste Partei wurden, die SPD, weil sie ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Europawahl sogar leicht steigerte und die CDU, weil sie zu beiden Parteien prozentual aufschloss und nun in Wandsbek und Bergedorf die stärkste Bezirksfraktion stellt.

MOPO-Talk: Was bedeutet diese Wahl für Hamburg?

Was bedeutet diese Wahl für die Bezirke? Welche Koalitionen werden in Zukunft in den sieben Bezirken regieren? Ist Volt bei der Koalitionsbildung das Zünglein an der Waage? Welche Signalwirkung haben die Wahlergebnisse für die kommende Bürgerschaftswahl? Ist eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition danach bei entsprechender Mehrheit ein Selbstgänger oder kann die CDU-Regierungspartner werden? Wie kann es den Parteien gelingen, den Vormarsch der AfD zu stoppen und wird die Linke, nach der Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht von der parlamentarischen Bühne verschwinden?

Über diese Fragen diskutiert Moderator Marco Carini beim nächsten Mopo-Talk am 3. Juli mit Maryam Blumenthal, Landesvorsitzende der Grünen, Sabine Ritter, Landesvorsitzende der Linken, Dennis Thering, Landesvorsitzender der CDU und Nils Weiland, Landesvorsitzender der SPD.

Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten.

Mittwoch, 3. Juli 2024, 18.30 Uhr, Atelier gausz, Gaußstraße 60, 22765 Hamburg, Musikalische Begleitung: Fanny Friederici