Hamburg hat gewählt: Klatsche für die Grünen, Jubel bei einer Kleinpartei

Am Montagmorgen wurden in den 1921 Hamburger Wahllokalen die Stimmzettel für die Bezirkswahlen geöffnet – und die Zwischenergebnisse zeigen die Grünen in den Bezirken Altona, Eimsbüttel und Nord zwar erneut als stärkste Kraft, allerdings mit heftigen Verlusten im Vergleich zu ihren Rekordergebnissen 2019. Überraschung: In Altona, Eimsbüttel, Harburg und Nord erreicht die kleine, europafreundliche Öko-Partei Volt (Wahlslogan: „Sei kein Arschloch – Deine Stimme gegen Rechtsextremismus“) mehr als fünf Prozent und zieht erstmals in die Bezirksversammlungen ein. Die SPD verliert überall leicht, erreicht in allen Hamburger Bezirken aber immer noch Ergebnisse von gut über 20 Prozent – wovon sie in anderen Bundesländern nur noch träumen kann. Die AfD konnte in allen Bezirken deutlich zulegen, ihren Anteil teilweise gar verdoppeln und hat den Sprung nach derzeitigem Stand in alle Bezirksversammlungen geschafft. Auch die CDU bekam in allen Bezirken mehr Stimmen als vor fünf Jahren. Die FDP muss in Mitte, Bergedorf und Harburg noch zittern, ob sie die Fünfprozent-Hürde nimmt (Stand: 14.12 Uhr).

Mitte: SPD 27,5 Prozent (2019: 27), Grüne: 21,1 (29,3) Linke: 15,6 (15,6), CDU: 15 (12,1) AfD: 11,1 (7,7) FDP: 4,7 (4,8) Übrige: 5,2

Altona: Grüne: 26,1 (35,1) SPD: 22,6 (20,4) CDU: 16,4 (16,6) Linke: 13,6 (14,8) AfD: 7,2 (4,4) FDP: 7,1 (6,8) Volt: 5,6

Eimsbüttel: Grüne: 29,1 (37,2) SPD: 23,7 (23,1) CDU: 19 (16,3) Linke: 9,5 (10,4) AfD: 7,2 (4,9) FDP: 5,9 (6,5) Übrige 6,3

Nord: Grüne: 26,9 (35,7) SPD: 23,4 (20,8) CDU: 18,6 (17,5) AfD: 7,3 (4,6) Linke: 8,3 (9,6) FDP: 7 (7,7) Übrige 8,6

Wandsbek: SPD: 27,6 (26,7) CDU: 25,8 (22,2) Grünen: 18,9 (26,3) AfD: 12,8 (7,7) Linke: 8 (7,2) FDP: 6,8 (7)

Bergedorf: CDU: 28,1 (24,3) SPD: 26,4 (26,4) AfD: 15,2 (8,5) Grüne: 14,4 (21,9) Linke: 8,3 (10,5) FDP: 4,7 (5,5) Übrige: 2,9

Harburg: SPD: 28,4 (27,1) CDU: 23,9 (19,4) AfD: 14,9 (10,2) Grüne: 14,7 (25,8) Linke: 7,7 (9,3) FDP: 4,8 (6) Übrige 5,3