MOPO-Talk: Das Cannabis-Chaos – was bedeutet die Teil-Legalisierung in der Praxis?

Jahrzehnte hat es gedauert: Seit dem 1. April ist nun der Konsum von Cannabis zum Teil legalisiert. Doch das vom Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz wirft für die Konument:innen, aber auch für Polizei, Justiz und Gesundheitsschutz eine Menge Fragen auf. Darum geht es im nächsten MOPO-Talk am 29. Mai.

Wo und wann kann in der Öffentlichkeit legal konsumiert werden und wie werden Verstöße geahndet? Wie soll die Abstandsregelung zu Schulen und Jugendeinrichtungen gewahrt und kontrolliert werden? Was bedeutet für die User:innen eine Übergangssituation, in der sie zwar legal konsumieren, Cannabis aber noch nicht legal erwerben können?

Viele Fragen, kaum Antworten. Was die Cannabis-Teillegalisierung für alle Beteiligten in Hamburg konkret bedeutet, darüber wollen wir im MOPO-Talk sprechen. Mit dabei: Andreas Gerhold vom Cannabis Social Club Hamburg, Dr. Torsten Schwarz, Richter am Hamburger Landgericht, Prof. Dr. med. Jens Reimer, Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin des Klinikum Itzehoe und die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne).

Die Expertenrunde diskutiert auch die Frage, ob der Eintritt in Social Cannabis Clubs für Gelegenheitskonsument:innen tatsächlich eine realistische Alternative ist. Oder wie sichergestellt werden kann, dass die Teillegalisierung den illegalen Schwarzmarkt eher austrocknet als befördert.

Auch die Frage, ob bei der Liberalisierung des Cannabis-Konsums der Gesundheitsschutz – vor allem für Jugendliche – auf der Strecke bleibt, ist ein Thema. Und ob es unter Rot-Grün realistisch ist, dass Hamburg eine Modellregion für die kontrollierte Cannabis-Abgabe wird.

Moderiert wird die Runde von Marco Carini. Die musikalische Begleitung übernimmt Anton von Bülow.



Atelier Gausz: Mittwoch, 29. 5, 18.30 Uhr, Gaußstraße 60. Eintritt frei, Reservierung erwünscht unter: https://www.eventbrite.de/e/mopo-talk-das-cannabis-chaos-tickets-899699915667?aff=oddtdtcreator