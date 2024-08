Der Mopo-Team-Staffellauf verwandelt den Stadtpark wieder in ein Läufer-Paradies

Es ist wieder soweit: Der MOPO Team-Staffellauf geht in eine neue Runde! Am Mittwoch und Donnerstag treten insgesamt 10.000 Läuferinnen und Läufer im Hamburger Stadtpark (Winterhude) an. Perfektes Wetter, gute Stimmung – so war Tag eins.

„Ich bin gespannt, wie es wird“, sagt Malte Röhrs. In wenigen Minuten geht er an den Start – für das Team der Hamburger S-Bahn. Der 22-Jährige ist zum ersten Mal beim MOPO-Team-Staffellauf dabei. Der Informatiker ist sportlich, spielt Fußball und will den Lauf „locker angehen“, wie er sagt.

Malte ist einer von 5000 Läuferinnen und Läufern, die am Mittwoch beim MOPO-Team-Staffellauf an den Start gingen. Pro Team gehen fünf Läufer an den Start, die jeweils fünf Kilometer quer durch den Stadtpark laufen müssen. Es gibt Frauen-, Männer- und Mixed-Staffeln.

Auch die Telekom nimmt am MOPO-Team-Staffellauf teil. Die Kolleg:innen sind sich einig: „Es geht um den Spaß!“ Florian Quandt Auch die Telekom nimmt am MOPO-Team-Staffellauf teil. Die Kolleg:innen sind sich einig: „Es geht um den Spaß!“

Das Lauf-Event ist bei vielen Firmen und Lauf-Gruppen seit Jahren ein fester Termin – schon lange waren alle Startplätze ausverkauft. Bei sommerlichen 28 Grad und blauem Himmel hätte die Stimmung kaum besser sein können. Um Punkt 17 Uhr ging es los. Firmen können bei dem großen Sommer-Event Zelte mieten, für jede Staffel gibt es einen prall gefüllten Picknickkorb – so können die Kolleginnen und Kollegen nach dem Lauf noch zusammen den Feierabend im Stadtpark verbringen. Schließlich geht es beim MOPO-Team-Staffellauf in erster Linie um den Zusammenhalt und eine gute, gemeinsame Zeit.

Florian Quandt Anna-Lena Roscher (25) und Lina Sebelefsky (25) geben die Picknick-Körbe für jedes Team aus. Anna-Lena Roscher (25) und Lina Sebelefsky (25) geben die Picknick-Körbe für jedes Team aus.

Florian Quandt Die Teilnehmer vom „Marriot“-Team sitzen vor ihrem Lauf auf der Picknick-Wiese. Vor dem Start sagen sie mit einem Lachen: „Wir sind keine Profis, wollen einfach gut durchkommen!“ Die Teilnehmer vom „Marriot“-Team sitzen vor ihrem Lauf auf der Picknick-Wiese. Vor dem Start sagen sie mit einem Lachen: „Wir sind keine Profis, wollen einfach gut durchkommen!“

Florian Quandt Tobias Niddendorf (27), Lena Reifschneider (35), Laura Urgibl (30), Annika Thömen (31) und Malte Röhrs (22) gehen für die S-Bahn Hamburg an den Start. Tobias Niddendorf (27), Lena Reifschneider (35), Laura Urgibl (30), Annika Thömen (31) und Malte Röhrs (22) gehen für die S-Bahn Hamburg an den Start.

Florian Quandt Heizten die Läuferinnen und Läufer vor dem Start ein: Das Team vom Fitnessclub Aspria. Heizten die Läuferinnen und Läufer vor dem Start ein: Das Team vom Fitnessclub Aspria.

Florian Quandt Ohne Staffelstab geht beim MOPO-Team-Staffellauf natürlich nichts! Lilly Fischer (23) gibt sie an die Teilnehmer:innen aus. Ohne Staffelstab geht beim MOPO-Team-Staffellauf natürlich nichts! Lilly Fischer (23) gibt sie an die Teilnehmer:innen aus.

Auch das Team Telekom – natürlich in knallig magentafarbenen T-Shirts – tritt vor allem wegen des Spaßes an. Ihr Motto: „Dabei sein ist alles!“ Die Mitarbeiter vom Kundenservice und aus dem Technikbereich sind schon alte „Staffellauf-Hasen“ – das Unternehmen ist seit sechs Jahren dabei und geht in diesem Jahr mit vier Staffeln an den Start.

Am Mittwoch konnte das Team vom Laufsportgeschäft „Laufwerk“ gleich zwei Mal feiern: Sowohl die Männer-Staffel (1:32:44) als auch die Frauen-Staffel (1:45:07) landeten auf Platz 1 – was für eine tolle Leistung! Bei der Mixed-Staffel hatte das Team vom Softwareentwickler Alphabrik GmbH (1:47:44) die Nase vorn. Herzlichen Glückwunsch!