Wetter in Hamburg: Jetzt kommt der Kurz-und-knackig-Sommer

In den nächsten Tagen wird es noch einmal richtig heiß in Hamburg. Sogar die 30-Grad-Marke könnte geknackt werden. Aber geht es auch sommerlich weiter oder kündigt sich mit dem meteorologischen Ende des Sommers am 31. August auch der Wetterumschwung an?

Wettertechnisch startet die Woche schon überaus freundlich: Viel Sonne, nur vereinzelte Wolken und Temperaturen von bis zu 23 Grad warten in Hamburg und Umgebung. Doch da ist noch Luft nach oben, so der Deutsche Wetterdienst.

Am Dienstag wird es zunächst ein gutes Stück wärmer. Temperaturen von 27 Grad werden in Hamburg erwartet. Dazu ab und an lockere Wolkenfelder, aber kein Regen. Am Mittwoch klettert die Temperatur dann noch ein bisschen weiter nach oben. Der Höchstwert soll bei 29 Grad liegen. Außerdem gibt es weiterhin viel Sonne und kaum Wolken. Wer kann, sollte den letzten Ferientag noch einmal am Strand oder im Freibad verbringen. Es könnte der letzte richtige Sommertag werden.

Der Wetterumschwung in Hamburg: Ab Donnerstag ziehen Gewitter auf

Denn der Wetter-Trend setzt sich am Donnerstag nur kurz fort. Im Laufe des Tages kündigt sich dann der Umschwung an. Schauer und Gewitter ziehen von Westen über Hamburg hinweg und bringen die Abkühlung. Am Freitag soll es dann bereits merklich kühler sein. Die Höchsttemperaturen bewegen sich dann voraussichtlich nur noch zwischen 20 und 23 Grad. Auch Schauer und vereinzelte Gewitter werden weiterhin erwartet.

Damit ist das Ende des Blitz-Sommers erreicht – pünktlich zum meteorologischen Sommerende. Das ist aber kein Grund zu Verzweifeln: Auch der September könne laut Wetterdienst noch einige schöne Tage bereithalten. (zc)