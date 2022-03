Radreisende sind gern im Norden unterwegs – aber nicht in Hamburg

Das beliebteste Ziel für Reisende mit dem Fahrrad in Deutschland ist Niedersachsen – das hat eine Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ergeben, bei dem fast ein Drittel der mehr als 10.000 Befragten angaben, eine Tour in den Nordwesten gemacht zu haben. Aber auch weitere Bundesländer im Norden schneiden gut ab.

Die meisten Radreisenden waren 2021 dabei in der Region Emsland/Osnabrücker Land unterwegs, wie die Radreiseanalyse des ADFC ergeben hatte, deren Ergebnisse am Mittwoch vorgestellt wurden. Die ADFC-Radreiseanalyse findet seit 1999 jährlich statt und ist eine bundesweite Erhebung zum fahrradtouristischen Markt in Deutschland. In diesem Jahr nahmen knapp 10.300 Personen an der vom Online-Fahrradhandel „fahrrad.de“ unterstützten Umfrage teil.

Niedersachsen ist laut ADFC-Radreiseanalyse das beliebteste Ziel

Mit der Nordseeküste und Ostfriesland kommt Niedersachsen in dem Ranking sogar auf drei Regionen unter den Top 10 bundesweit. „Das zeigt, wie sehr die landschaftlichen Voraussetzungen Niedersachsens und die verhältnismäßig gute Ausstattung mit Radwegen Radurlaubende anziehen“, hieß es vom ADFC-Landesverband. Das Fahrrad sei für den niedersächsischen Tourismus ein sehr wichtiger Faktor.

Die norddeutschen Flächenländer schneiden bei den Radtouren insgesamt gut ab. Mecklenburg-Vorpommern belegt mit 15,8 Prozent den fünften Platz, gefolgt von Schleswig-Holstein auf dem sechsten Rang mit 13,4 Prozent. Auf Hamburg entfielen 5,3 Prozent und damit Platz 13. Bremen landete mit 3,9 Prozent auf Rang 14, also den hinteren Plätzen. Mit dem Weser-Radweg und dem Elberadweg liegen auch die beiden meistgenutzten Radfernwege im Norden.

Dem ADFC zufolge haben vier Millionen Menschen 2021 eine Radreise unternommen. Das sei zwar eine Steigerung um eine halbe Million im Vergleich zum Vorjahr, aber noch unter dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Als Radreise wird eine Reise definiert, die das Radfahren als eines der Hauptmotive hat und mindestens drei Übernachtungen umfasst. (dpa/mp)