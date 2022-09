Das ist einer von Hamburgs größten Fahrrad-Parkplätzen

Gute Nachrichten für alle Pendler im Nordwesten Hamburgs. 2016 erst eröffnet, ist die Bike+Ride-Anlage am S-Bahnhof Poppenbüttel noch einmal deutlich ausgeweitet worden und zählt jetzt zu den größten der Stadt. Dadurch soll der Umstieg vom Fahrrad auf den Öffentlichen Nahverkehr deutlich bequemer werden.

Ab sofort bietet die Anlage mit ihren Standorten auf beiden Seiten der S-Bahn-Station insgesamt 664 Fahrradstellplätze. Größer sind nur das Bike+Ride in Nettelnburg im Bezirk Bergedorf, das Platz für 670 Fahrräder hat, und die Anlage an der S-Bahn Neugraben mit 880 Plätzen. Perspektivisch sollen dort sogar 1000 entstehen.

Bike+Ride Hamburg: Große Anlage in Poppenbüttel

Von den 664 Stellplätzen in Poppenbüttel sind 279 überdacht und 58 in zwei Sammelschließließanlagen besonders gesichert. „Die S-Bahn Haltestelle Poppenbüttel ist einer der wichtigsten Knotenpunkte im HVV-Netz“, sagt Jan Krampe, Geschäftsführer der P+R Betriebsgesellschaft, die für den Ausbau der Fahrradstellplätze in Hamburg verantwortlich ist. 25.000 Bus- und Bahnfahrer nutzen die Haltestelle täglich.

Die Sammelschließanlagen sollen die Fahrräder besser vor Diebstahl schützen.

„Mit den neuen Abstellmöglichkeiten gibt es ein attraktives Angebot, das Fahrrad mit Bus und Bahn zu kombinieren und die komplette Reisekette umweltfreundlich abdecken zu können“, ist Krampe überzeugt. Im jetzt abgeschlossenen zweiten Bauabschnitt ist die Anlage insgesamt um 86 Plätze gewachsen und 104 Stellplätze wurden modernisiert.

Hamburg: Bike+Ride-Anlagen sollen ausgebaut werden

Das Bike+Ride-Angebot in Hamburg an den U- und S-Bahnhöfen soll bis zum Jahr 2030 auf 40.000 ansteigen. Bis 2025 soll es in der Hansestadt bereits rund 28.000 Stellplätze für Fahrräder geben – dafür sind 31 Millionen Euro eingeplant. (aba)