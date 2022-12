„Bei Rennrad-Touren fahre ich so schnell wie möglich aus Hamburg raus“

Wie bereitet man sich eigentlich auf die Hamburger Cyclassics vor, wie trainiert ein Profi-Radsportler und was braucht man unbedingt auf einer Fahrrad-Tour am Nord-Ostsee-Kanal? Das will Felix Herkenrath in seinem MOPO-Fahrrad-Podcast „Die zweite Luft“ genauer wissen. Er selbst ist leidenschaftlicher Radfahrer, erkennt aber auch seine eigenen Grenzen an – der Nord-Ostsee-Kanal hat ihn auf jeden Fall dicht ans Limit gebracht.

„Ende Tag 1 – mir geht’s nicht so gut, aber wir sind in Rendsburg angekommen“, resümiert der Hamburger in der Podcast-Folge zur besagten Fahrrad-Tour und lacht dabei. Los ging es früh morgens in der Hansestadt, weiter entlang der Elbe bis zum Kanal-Anfang in Brunsbüttel und von dort aus 98 Kilometer immer gen Norden. Mit dabei: Sein Bike-Buddy Maxim Willer.

MOPO-Podcast: Fahrradtouren und spannende Gäste

Zusammen haben sie die Strecke an einem Wochenende gemeistert – trotz einiger Hindernisse. „Ich hatte falsch gepackt. Mit einem Wanderrucksack auf dem Rücke mache ich so eine Tour nie wieder“, sagt Herkenrath. „Aber trotzdem waren die zwei Tage auf dem Rad eine tolle Erfahrung. Ich mag es gerne, neue Ecken im Norden zu entdecken.“

MOPO

Wir sprechen mit vielfältigen Gästen über Ihre Wege mit und auf dem Fahrrad. Wir wollen herausfinden, wie das Fahrrad ein Leben positiv beeinflussen kann. Der Host des Podcast, Felix Herkenrath, nimmt die Hörer:innen dabei mit, auf eine Rundfahrt an verschiedenen positiven Erlebnissen. „Die zweite Luft“ ist aber nicht nur ein Podcast. Auf gemeinsamen Ausfahrten kommen Hörer:innen des Podcast mit Gleichgesinnten zusammen

In seinem Podcast will er jetzt „die ganze Bandbreite“ des Thema Fahrrads entdecken. „Was mir fehlte war ein Podcast, der nicht nur die Menschen abholt, die sich eh schon intensiv mit dem Thema beschäftigen“, sagt der 35-Jährige. Deshalb soll „Die zweite Luft“ für alle Menschen sein, die mit dem Rad unterwegs sind: Egal ob Sportler, Pendler oder Freizeit-Radler. „Der Fokus soll weniger auf Themen wie Leistung und Wettkampf, sondern auf besonderen Erlebnissen liegen, die durch das Fahrrad entstehen.“

Podcast „Die zweite Luft“ mit besonderen Rad-Erlebnissen

An ein besonderes Ereignis erinnert sich gerne, das hat ihm Mitra Kassai, die Gründerin von „Oll Inklusiv“ in einer Folge verraten. Die gemeinnützige Initiative will Senioren und Senioritas – wie Kassai sie selbst nennt – auf Augenhöhe begegnen und raus aus der Einsamkeit holen. Welche Rolle spielt da aber das Rad? „Während der Corona-Zeit haben wir uns eine Rikscha angeschafft“, erzählt sie im Podcast. „Seitdem sind wir auch der Hamburger Standort zu der bundesweiten Initiative ,Radeln ohne Alter’“.

MOPO-Mitarbeiter Felix Herkenrath (35) moderiert seit Ende August seinen eigenen Fahrrad-Podcast „Die zweite Luft“. hfr MOPO-Mitarbeiter Felix Herkenrath (35) moderiert seit Ende August seinen eigenen Fahrrad-Podcast „Die zweite Luft“.

Und das funktioniert so: Ehrenamtliche holen die Senioren ab und radeln sie, wohin die Älteren das wollen. „Wenn sie in einem Pflegeheim sind, können wir sie zum Beispiel zu ihrem alten Zuhause fahren und die Nachbarn grüßen. Oder man besucht die Enkelkinder und packt einen Picknick-Korb bei schönem Wetter ein“, erzählt Kassai. „Einmal haben wir einen Mann mit seiner Mutter, die im Hospiz war, noch einmal zum Eis essen an die Elbe gefahren. Wenige Tage später ist sie friedlich eingeschlafen.“

Was wäre ein Wunsch-Gast für den MOPO-Podcast?

Ihr Team sucht ständig Ehrenamtliche, die Lust haben, sich zu engagieren. „Ich plane ,Oll Inklusiv‘ als Rikscha-Fahrer zu unterstützen“, kündigt Herkenrath an. Er selbst würde sich als Hobby-Radfahrer bezeichnen, obwohl er auch öfter versucht, die Arbeitsstrecke von Eilbek nach Altona mit dem Rad zurückzulegen. „Wenn ich Touren mit dem Rennrad mache, versuche ich so schnell wie möglich aus der Stadt rauszukommen“, sagt er. „Durch die vielen Ampeln und ein hohes Verkehrsaufkommen kommt man nicht so richtig ins Fahren.“ Innerhalb der Stadt würde er sich noch mehr Platz und Akzeptanz für die Fahrradfahrer wünschen.

Das könnte Sie auch interessieren: So bringen Sie sich und Ihr Fahrrad am besten durch den Winter

Sein absoluter Wunsch-Gast? Der ehemalige Profi-Radler Jan Ullrich. „Ich würde gerne mit zum über seine Zeit in Hamburg sprechen.“ Aber auch Jonas Deichmann könnte er sich gut vorstellen, der mitten in der Pandemie die Welt mit einem Triathlon umrundet hat. Die halbstündigen Podcast-Folgen „Die zweite Luft“ erscheinen alle 14 Tage auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google. (aba)