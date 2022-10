Diese Hamburgerin holt Senioren mit der Fahrrad-Rikscha aus der Einsamkeit

Die Welt gehört uns allen, den jungen und den alten Menschen. Dieses Motto ist Leitsatz und Antrieb zugleich für die gemeinnützige Initiative OLL INKLUSIV. Mit verschiedensten Veranstaltungen will man die Welt für Senioren ein bisschen lauter, bunter und schöner machen. Durch verschiedene kostenfreie Formate und Veranstaltungen, werden ältere Mitmenschen so aus der Einsamkeit geholt. Mitra Kassai ist die Gründerin und das Gesicht hinter OLL INKLUSIV.

Mit der Fahrrad-Rikscha gegen die Einsamkeit

Seit dem Frühjahr 2021 bietet die Initiative auch einen eigenen Rikscha-Service für Senioren an. Mit Hilfe mehrerer Fahrrad-Rikschen bekämpft OLL INKLUSIV aktiv die Einsamkeit Hamburger Senioren. Freunde und Familienmitglieder können beispielsweise für ältere Angehörige Fahrten mit der Rikscha buchen. Das Ziel oder die Route einer Ausfahrt kann dabei individuell abgestimmt werden. Die ehrenamtlichen Fahrer:innen des Rikscha-Service steuern für die älteren Fahrgäste quasi jedes mit dem Fahrrad erreichbare Ziel im Stadtgebiet an. Sogar für die Parkanlage Planten un Blomen haben die Rikschen von OLL INKLUSIV, eine Durchfahrtsgenehmigung.



In der aktuellen Folge des neuen MOPO Fahrrad Podcast „Die zweite Luft“, gibt Gründerin Mitra Kassai, Einblicke in die tägliche Arbeit der Initiative für alle Menschen 60++ gegeben.



Was ist „Die zweite Luft“?

„Die zweite Luft“ ist der Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost. Wir sprechen alle 14 Tage mit vielfältigen Gästen über Ihre Wege mit und auf dem Fahrrad. Wir wollen herausfinden, wie das Fahrrad ein Leben positiv beeinflussen kann. Der Host des Podcasts, Felix Herkenrath, nimmt die Hörer:innen dabei mit, auf eine Rundfahrt an verschiedenen positiven Erlebnissen. „Die zweite Luft“ ist aber nicht nur ein Podcast. Auf gemeinsamen Ausfahrten kommen Hörer:innen des Podcasts mit Gleichgesinnten zusammen. Mehr dazu auch auf Instagram.