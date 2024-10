Moorburg: Doppel-Schornstein des Kraftwerks wird gesprengt

Ein Wahrzeichen verschwindet: Der große Doppel-Schornstein des Kraftwerks Moorburg soll im November gesprengt werden. Dafür wird rund um das Kraftwerk ein großer Sicherheitsbereich eingerichtet.

Ab 2027 soll auf dem Gelände des Kohlekraftswerks Moorburg grüner Wasserstoff in einer neuen Anlage produziert werden. Der Abriss geht voran: Im Frühjahr haben Bauarbeiter damit begonnen, Gebäude auf dem stillgelegten Kraftwerksgelände abzureißen, berichtet der NDR.

2019: Abluft steigt aus den Schornsteinen des Kohlekraftwerks Moorburg in den Himmel. dpa 2019: Abluft steigt aus den Schornsteinen des Kohlekraftwerks Moorburg in den Himmel.

Kraftwerk in Moorburg wird abgerissen

Nun folgt am 10. November die Sprengung des Doppel-Schornsteins. Dies bestätigten die Hamburger Energiewerke auf MOPO-Anfrage. Dafür soll rund um das Kraftwerk ein großer Sicherheitsbereich eingerichtet werden. Er wird bis ans Elbufer und die nahegelegene Kattwyckbrücke reichen sowie bis an den Rand des Dorfes Moorburg. Ab 10 Uhr solle die Sprengung erfolgen. Gegen Mittag würden gesperrte Straßen wie der Moorburger Hauptdeich wieder freigegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: U1 wird wochenlang gesperrt – schuld ist die neue U5

Bis 2021 war in Moorburg eines der modernsten und effizientesten Steinkohlekraftwerke in Deutschland in Betrieb. Es konnte mit seinen zwei Blöcken mit jeweils 827 Megawatt Leistung elf Terawattstunden Strom im Jahr erzeugen. Das entspricht fast dem gesamten Strombedarf der Hansestadt. Der Bau hatte drei Milliarden Euro gekostet, die Anlage war nur sechseinhalb Jahre nach Inbetriebnahme stillgelegt worden. (mp)